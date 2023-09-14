Ранний доступ Hades 2 начнется во втором квартале 2024 ©

У игры Hades 2 появилось окно раннего доступа, и мы снова отправимся в подземный мир, начиная со второго квартала 2024 года.

В новом сообщении Supergiant Games подтвердила, что "мы планируем запустить Hades II в раннем доступе во втором квартале 2024 года в Steam и магазине Epic Games". Это означает, что мы получим первое представление о сиквеле roguelike где-то между апрелем и июнем.

Supergiant сообщает, что более подробная информация о дате выхода, цене и системных требованиях появится ближе к запуску, но также отмечает, что "Hades II будет содержать не меньше контента, чем оригинальная игра в раннем доступе". Для оригинальной игры это были первые два мира, так что мы должны получить достаточно богатый опыт roguelike с самого начала.

Студия также отмечает, что "несмотря на то, что "Ранний доступ" означает, что игра еще не завершена, мы все равно хотим сделать все возможное, чтобы Hades II стоила вашего внимания, как только вы сможете играть в нее в любом качестве". Supergiant утверждает, что "мы считаем, что планируемый нами срок - это та "золотая середина", когда игра находится достаточно далеко, чтобы отзывы игроков не сводились в основном к тому, чего, как мы уже знаем, еще нет, но и не настолько далеко, чтобы мы могли принять меры по полученным отзывам слишком поздно"