Вышел трейлер неофициальной локализации Hell Maiden

Состоялся релиз трейлера неофициальной локализации Hell Maiden. В коротком видео представлены переведенные текстуры и диалоги. Над проектом работает студия TinyMadness, которая уже переводила игру от AstralShift ранее

Hell Maiden — амбициозная адаптация бессмертного произведения Данте Алигьери, вдохновленная классической поэмой «Божественная комедия». Игра представляет собой уникальный сплав визуального стиля аниме и мрачного готического сеттинга эпохи Средневековья. Игроков ждет захватывающее путешествие сквозь адские круги, где каждая деталь окружающего мира пропитана атмосферой древнего текста. Создатели обещают бережно передать дух оригинала, добавив яркие художественные образы и эмоциональные сюжетные линии.