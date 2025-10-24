Вышла первая версия ручного русификатора от TinyMadness для Hell Maiden

Команда TinyMadness выпустила первую версию ручного перевода игры Hell Maiden.

Перевод, как заявляют они, был выполнен с вниманием к деталям!



Hell Maiden — амбициозная адаптация бессмертного произведения Данте Алигьери, вдохновленная классической поэмой «Божественная комедия». Игра представляет собой уникальный сплав визуального стиля аниме и мрачного готического сеттинга эпохи Средневековья. Игроков ждет захватывающее путешествие сквозь адские круги, где каждая деталь окружающего мира пропитана атмосферой древнего текста. Создатели обещают бережно передать дух оригинала, добавив яркие художественные образы и эмоциональные сюжетные линии.



Русификатор уже доступен на сайте:

Также доступен трейлер русификатора: