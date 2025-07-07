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Helldivers 2 08.02.2024
Экшен, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика , Кооператив
8.6 1 494 оценки

Game Pass пролетает мимо: Helldivers 2 не появится в подписке Xbox

butcher69 butcher69

Helldivers 2, кооперативный шутер от Arrowhead Game Studios, добравшийся до Xbox Series X/S 26 августа после грандиозного успеха на PS5 и ПК, не порадует подписчиков Game Pass. Об этом прямо заявила менеджер сообщества Discord Кэтрин Баскин — по её словам, у студии «определённо нет» планов по выпуску игры в сервисе Microsoft.

Помимо этого, остаётся открытым вопрос с переносом прогресса между платформами. Кроссплатформенная игра между Xbox, PlayStation и PC будет работать, но о кросс-прогрессе пока ничего не известно — по словам Баскин, «я не знаю». То есть при переходе, например, с PS5 на Xbox, игрокам, скорее всего, придётся начинать всё с нуля.

Тем временем Helldivers 2 продолжает активно развиваться: игра регулярно получает обновления, новые виды врагов, оружие и улучшения. Одно из последних нововведений — возможность применять стимуляторы прямо во время прыжка. Версия для Xbox, несмотря на ограниченность по части сервисов, наверняка найдёт свою аудиторию.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
BloomingVysor

а че должен был? Гта 6 тоже там не появится, тоже об этом рассккажут?

2
JohnTornton

любой нормальный разраб не будет туда пихать игру

1
Tiger Goose

Трудно было заглянуть в раздел новостей по игре перед публикацией данного материала?

Разработчик Helldivers 2 подтвердил, что игра никогда не выйдет в Xbox Game Pass
1
sa1958

Ну и ладно.