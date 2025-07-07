Game Pass пролетает мимо: Helldivers 2 не появится в подписке Xbox

Helldivers 2, кооперативный шутер от Arrowhead Game Studios, добравшийся до Xbox Series X/S 26 августа после грандиозного успеха на PS5 и ПК, не порадует подписчиков Game Pass. Об этом прямо заявила менеджер сообщества Discord Кэтрин Баскин — по её словам, у студии «определённо нет» планов по выпуску игры в сервисе Microsoft.

Помимо этого, остаётся открытым вопрос с переносом прогресса между платформами. Кроссплатформенная игра между Xbox, PlayStation и PC будет работать, но о кросс-прогрессе пока ничего не известно — по словам Баскин, «я не знаю». То есть при переходе, например, с PS5 на Xbox, игрокам, скорее всего, придётся начинать всё с нуля.

Тем временем Helldivers 2 продолжает активно развиваться: игра регулярно получает обновления, новые виды врагов, оружие и улучшения. Одно из последних нововведений — возможность применять стимуляторы прямо во время прыжка. Версия для Xbox, несмотря на ограниченность по части сервисов, наверняка найдёт свою аудиторию.