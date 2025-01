Анонсирующий трейлер Heroes of Newerth: Reborn

Сегодня команда разработчиков из Kongor Studios анонсировали условно-бесплатную MOBA Heroes of Newerth: Reborn, которая придет на смену закрытой несколько лет назад оригинальной Heroes of Newerth. В честь этого события был опубликован первый трейлер. Запуск проекта ожидается в этом году, но больше подробностей разработчики объявят позднее.

Еще несколько новых подробностей:

В игре появится новый босс в виде Феникса, а Конгор теперь сможет проталкиевать линию (видимо разработчики добавят схожую механику боссов как в Heroes of the Storm);

У игроков появится возможность проводить разведку местности с помощью специальных воронов;

Разработчики обещают высокую производительность, быструю отзывчивоть и плавную картинку за счет обновленного движка;

Heroes of Newerth: Reborn не предназначена для конкуренции с кем-либо, команда разработчиков уверена, что игра привнесет свои собственные уникальные элементы в жанр MOBA, что позволит сформировать свою собственную индивидуальность.

Игроки смогут напрямую поддерживать проект через краудфандинговую кампанию iGames Genesis, для проведения турниров с эксклюзивными наградами для сторонников.

Напоминаем вам, что оригинальная Heroes of Newerth вышла в 2010 году как конкурент League of Legends от Riot Games и Dota 2 от Valve. На протяжении многих лет игра была достаточно популярной и имела большую базу игроков, но стечением времени конкуренты вырвались далеко вперед, а Heroes of Newerth вынуждена была прекратить свое существавание в 2022 году.