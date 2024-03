Avalanche Software раскрыла немного подробностей о летнем обновлении для Hogwarts Legacy

Компания Avalanche Software решила "установить планку ожиданий" для фанатов Hogwarts Legacy ожидающих бесплатного летнего обновления игры.

В прошлом месяце, в преддверии годовщины игры, издатель Warner Bros. подтвердил, что этим летом для других платформ будет выпущен эксклюзивный контент версии видеоигры для PlayStation, а также "дополнительные обновления и функциями для игры".

На фоне многочисленных спекуляций о том, что ждет игру, комьюнити-менеджер Avalanche Software Чендлер Вуд сообщил о планах студии в сообщении, опубликованном на сайте X в четверг.

Мы очень рады, что вы все с нетерпением ждете бесплатного обновления Hogwarts Legacy этим летом. Нам нравится видеть все предположения и надежды на то, что войдет в это обновление, и хотя мы пока не готовы говорить об этом, я хочу установить планку ожиданий относительно того, над чем мы работаем. Наша первоначальная формулировка "дополнительные обновления и функции для игры" была очень намеренной. Это обновление станет небольшим способом выразить благодарность нашим игрокам, потрясающе тепло принявшим игру.

Вуд не стал уточнять, какие именно возможности это обновление введет в Hogwarts Legacy, но судя по всему оно не будет особо масштабным.

Hogwarts Legacy стало самой продаваемой игрой 2023 года, опередив The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. В январе Warner заявила, что игра была продана тиражом 24 миллиона копий.