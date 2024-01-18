Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой 2023 года в США

Несмотря на то, что игра не получила номинаций на The Game Awards, Hogwarts Legacy стала одной из самых продаваемых игр 2023 года. В прошлом году игра разошлась тиражом более 22 миллионов копий, опередив таких гигантов индустрии, как Call of Duty.

В Великобритании она заняла первое место как самая продаваемая физическая игра в регионе за прошлый год. Как и ожидалось, в США результаты не сильно отличаются. В прошлом году Hogwarts Legacy также стало самой продаваемой игрой.

Этот отчет предоставлен Мэтом Пискателлой, который работает в компании Circana и ежемесячно публикует данные о самых продаваемых играх в США.

Hogwarts Legacy стала самой продаваемой игрой в этом регионе в прошлом году как в цифровом, так и в физическом формате. Будь то на PlayStation, Steam или Xbox, адаптация "Гарри Поттера" единолично заняла первое место.

С 2008 года на этой позиции доминируют игры Call of Duty и Rockstar. Таким образом, релиз Avalanche Software стал первой игрой, которая прервала эту полосу, оттеснив Modern Warfare 3 на вторую позицию.

Другие крупные релизы, такие как Marvel's Spider-Man 2, завершили год на 4-м месте. В другом месте Zelda: Tears of the Kingdom находится на 5-м месте, но цифровые продажи в случае с Zelda не учитываются.

Интересно, что Hogwarts Legacy также стала крупнейшей игрой PlayStation в 2023 году. В то время как Spider-Man 2 установила новый рекорд на старте, она вышла гораздо позже в этом году и стала второй самой продаваемой игрой на PlayStation.

Фанаты уже много лет мечтали погрузиться в волшебный мир Гарри Поттера через интерактивную игровую среду. Hogwarts Legacy заполнило эту пустоту, и оно должно было иметь успех. Однако никто не ожидал, что в прошлом году игра станет настолько масштабной. На самом деле, этот успех был настолько беспрецедентным, что Warner Bros была удивлена результатами.

После такого успеха у Warner Bros появился новый интерес к игровой индустрии. Сиквел Hogwarts Legacy, похоже, уже начал разрабатываться, и студия подтвердила планы по расширению этого IP за счет новых игр в будущем.