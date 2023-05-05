Выручка с розничных продаж Hogwarts Legacy превысила 1 млрд долларов ©

Несмотря на то, что Hogwarts Legacy вышла только на консолях текущего поколения (релиз на консолях прошлого поколения состоялся сегодня) и ПК, компания Warner Bros. объявила о том, что выручка с одних лишь розничных продаж составила 1 млрд долларов.

В течение двух недель после запуска 10 февраля игра была продана тиражом более 12 миллионов копий и принесла $850 миллионов прибыли от глобальных продаж. Только вчера стало известно, что Hogwarts Legacy стала самой кассовой игрой первого квартала 2023 года.

Учитывая, что сегодня вышла версия для консолей прошлого поколения, вполне вероятно, что Hogwarts Legacy продолжит увеличивать свои доходы. После запуска в феврале игра собрала более 1,3 миллиона одновременных зрителей на Twitch, став самой просматриваемой однопользовательской игрой всех времен на этой платформе.