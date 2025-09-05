Инди-разработчики обеспокоены ценой Hollow Knight: Silksong в $20

Релиз Hollow Knight: Silksong вызвал бурю радости у фанатов, особенно из-за неожиданно низкой цены — всего $20. Но среди инди-разработчиков эта новость вызвала тревогу: многие опасаются, что теперь игроки будут ожидать аналогичный ценник от любых игр подобного уровня, что может ударить по проектам с реальными бюджетами.
Режиссёр Unbeatable RJ Lake отметил, что «Silksong должен стоить $40, и это не шутка». По его словам, команда Team Cherry имела возможность работать над игрой «без бюджета», так как разработка велась без прямой оплаты и в комфортных условиях для студии. Поэтому они могли позволить себе выставить низкую цену, что, по мнению Лейка, формирует у игроков восприятие: «такой проект стоит $20».
Эту точку зрения поддержали и другие представители индустрии, включая разработчиков из Deck 13 и Red Squirrel Games. Создатель Lone Fungus: Melody of Spores также признался, что теперь сомневается в ценовой политике своей игры: стоит ли ставить $20, если она короче, чем Silksong?
Тем не менее, сообщество призывает инди-авторов не равняться на Team Cherry. «Цена зависит не от длины игры, а от контекста. Вы маленькая студия — смело ставьте $20, вы этого заслуживаете», — пишут фанаты.
Схожую озабоченность выразили и авторы Dorfromantik. По словам Zwi Zausch из студии Toukana, их новый проект Star Birds неизбежно будет учитывать и цену Silksong, и его дату выхода: «Мы стараемся не конкурировать напрямую, но пересечение аудитории всё же есть, а у нас больше команда и выше затраты».
Проблема ценообразования для инди-игр остаётся болезненной: в условиях роста цен на AAA-проекты до $70–80, независимые студии вынуждены искать баланс между адекватной оплатой труда и привлекательностью для аудитории.
Странные у них проблемы. Считаете что ваша игра стоит дороже - ставьте ценник выше - не купят? Ну значит ваши труды не стоят этого ценника, потому как просиживание зарплаты за хорошо проделанную работу не считается.
Разрабы инди мусора, которые продают свои не пойми что за 40+ баксов начали переживать, что если игра хорошая то не обязательно выставлять за нее большую цену. Хоть мне эта игра не нравится, такой жанр, ну она хоть не плохо смотрится.
Вы там куку совсем какие 40 бачей за 2д игру лол.
Будто кто то поверит что их очередная поделка собранная на коленке из готовых ассетов с кривым пиксель перфектом и процедурно сгенерированным миром для экономии на левелдизайне требует 40 долларов. Весь их производственный цикл это копирование механик из успешных проектов и натягивание поверх этого унылого сюжета про депрессию. Проблема не в цене Silksong. Проблема в том что на его фоне их симуляторы ходьбы с 3 скримерами и рогалики с 0 реиграбельностью выглядят как студенческие проекты которые теперь стыдно продавать дороже пачки чипсов. Внезапно выяснилось что за 20 долларов можно получить вылизанный продукт а не технодемку с амбициями.
Раньше я игры не а дисках покупал за 500₽ - это было где-то $15. "AAA" проекты, вроде Skyrim, Oblivion, Ведьмак, Gothic 3, даже какая-то CoD была (простите).
А потом цена резко выросла и платить несколько тысяч за игру стало "нормой". А вот качество игр резко не выросло.
Игра у нас сколько там стоит? 700₽? По ненышним временам цена нормальная. А вот многим другим проектам стоит явно поумерить аппетит. Особенно, если они не соответствуют высоким стандартам.
Но это ещё ладно. Вот когда выйдет GTA 6 за $100 - все начнут ставить такой же ценник. Но если он будет где-то на уровне $50 - опять взвоют.
Смешно. Я даже не помню когда в последний раз видел инди игру ценой выше чем $25.
да нихрена себе, 2к гейминг. Цена полноценного ААА проекта, если бы "ггггеймеры" не были терпилами и не жрали дорожающую разработку, пусть в подушечку плачут со своим 4к мусором
Рыночек порешает. Ниже цена - больше спрос, выше цена - ниже спрос. Если у вас офигительно качественная и увлекательная игра - ставьте цену выше, всё равно купят. Но сомневаюсь, что типичный инди-кал кому-то интересен за цену выше стоимости какого-нибудь большого бургера.
Хаха, нет.
Да, ХКСС мог бы стоить 40 баксов и в этом не было бы ничего удивительного. Но правильная организация рабочего процесса и понимание-уважение своей аудитории, позволяет сделать цену и такой. Если у кого-то не получается поставить низкую цену своей игре, то он где-то налажал в своей работе.
Пффф, получается Инди должны стоить как AA игры? Когда и так уже под 1к стоят, зачастую. То-есть, разработчики "народных" игр резко заговорили тезисами крупных компаний.
Причëм за игру уровня Hollow Knight такая цена оправдана, там действительно и 40$ можно было бы поставить. Но разработчики думают не только о деньгах, но и о доступности проекта для широкой аудитории. Поучились бы, наоборот