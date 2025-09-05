ЧАТ ИГРЫ
Hollow Knight: Silksong 04.09.2025
Экшен, Адвенчура, Инди, Платформер
8.3 256 оценок

Инди-разработчики обеспокоены ценой Hollow Knight: Silksong в $20

IKarasik IKarasik

Релиз Hollow Knight: Silksong вызвал бурю радости у фанатов, особенно из-за неожиданно низкой цены — всего $20. Но среди инди-разработчиков эта новость вызвала тревогу: многие опасаются, что теперь игроки будут ожидать аналогичный ценник от любых игр подобного уровня, что может ударить по проектам с реальными бюджетами.

Режиссёр Unbeatable RJ Lake отметил, что «Silksong должен стоить $40, и это не шутка». По его словам, команда Team Cherry имела возможность работать над игрой «без бюджета», так как разработка велась без прямой оплаты и в комфортных условиях для студии. Поэтому они могли позволить себе выставить низкую цену, что, по мнению Лейка, формирует у игроков восприятие: «такой проект стоит $20».

Создатель Stardew Valley озвучил одного из персонажей в Hollow Knight: Silksong

Эту точку зрения поддержали и другие представители индустрии, включая разработчиков из Deck 13 и Red Squirrel Games. Создатель Lone Fungus: Melody of Spores также признался, что теперь сомневается в ценовой политике своей игры: стоит ли ставить $20, если она короче, чем Silksong?

Тем не менее, сообщество призывает инди-авторов не равняться на Team Cherry. «Цена зависит не от длины игры, а от контекста. Вы маленькая студия — смело ставьте $20, вы этого заслуживаете», — пишут фанаты.

"Все пали, но бастион игр без DRM стоит" - GOG отреагировала на проблемный запуск Silksong, обрушивший интернет-магазины

Схожую озабоченность выразили и авторы Dorfromantik. По словам Zwi Zausch из студии Toukana, их новый проект Star Birds неизбежно будет учитывать и цену Silksong, и его дату выхода: «Мы стараемся не конкурировать напрямую, но пересечение аудитории всё же есть, а у нас больше команда и выше затраты».

Проблема ценообразования для инди-игр остаётся болезненной: в условиях роста цен на AAA-проекты до $70–80, независимые студии вынуждены искать баланс между адекватной оплатой труда и привлекательностью для аудитории.

Комментарии: 12
Hevin

Странные у них проблемы. Считаете что ваша игра стоит дороже - ставьте ценник выше - не купят? Ну значит ваши труды не стоят этого ценника, потому как просиживание зарплаты за хорошо проделанную работу не считается.

ОгурчикЮрец

Разрабы инди мусора, которые продают свои не пойми что за 40+ баксов начали переживать, что если игра хорошая то не обязательно выставлять за нее большую цену. Хоть мне эта игра не нравится, такой жанр, ну она хоть не плохо смотрится.

kotasha

Вы там куку совсем какие 40 бачей за 2д игру лол.

Gridon

Будто кто то поверит что их очередная поделка собранная на коленке из готовых ассетов с кривым пиксель перфектом и процедурно сгенерированным миром для экономии на левелдизайне требует 40 долларов. Весь их производственный цикл это копирование механик из успешных проектов и натягивание поверх этого унылого сюжета про депрессию. Проблема не в цене Silksong. Проблема в том что на его фоне их симуляторы ходьбы с 3 скримерами и рогалики с 0 реиграбельностью выглядят как студенческие проекты которые теперь стыдно продавать дороже пачки чипсов. Внезапно выяснилось что за 20 долларов можно получить вылизанный продукт а не технодемку с амбициями.

Etteri

Раньше я игры не а дисках покупал за 500₽ - это было где-то $15. "AAA" проекты, вроде Skyrim, Oblivion, Ведьмак, Gothic 3, даже какая-то CoD была (простите).

А потом цена резко выросла и платить несколько тысяч за игру стало "нормой". А вот качество игр резко не выросло.

Игра у нас сколько там стоит? 700₽? По ненышним временам цена нормальная. А вот многим другим проектам стоит явно поумерить аппетит. Особенно, если они не соответствуют высоким стандартам.

Но это ещё ладно. Вот когда выйдет GTA 6 за $100 - все начнут ставить такой же ценник. Но если он будет где-то на уровне $50 - опять взвоют.

JustA_NiceGuy

Смешно. Я даже не помню когда в последний раз видел инди игру ценой выше чем $25.

создатель русского репа

да нихрена себе, 2к гейминг. Цена полноценного ААА проекта, если бы "ггггеймеры" не были терпилами и не жрали дорожающую разработку, пусть в подушечку плачут со своим 4к мусором

The Dark Side

Рыночек порешает. Ниже цена - больше спрос, выше цена - ниже спрос. Если у вас офигительно качественная и увлекательная игра - ставьте цену выше, всё равно купят. Но сомневаюсь, что типичный инди-кал кому-то интересен за цену выше стоимости какого-нибудь большого бургера.

smallhell

Хаха, нет.

Да, ХКСС мог бы стоить 40 баксов и в этом не было бы ничего удивительного. Но правильная организация рабочего процесса и понимание-уважение своей аудитории, позволяет сделать цену и такой. Если у кого-то не получается поставить низкую цену своей игре, то он где-то налажал в своей работе.

ArTeryS

Пффф, получается Инди должны стоить как AA игры? Когда и так уже под 1к стоят, зачастую. То-есть, разработчики "народных" игр резко заговорили тезисами крупных компаний.

Причëм за игру уровня Hollow Knight такая цена оправдана, там действительно и 40$ можно было бы поставить. Но разработчики думают не только о деньгах, но и о доступности проекта для широкой аудитории. Поучились бы, наоборот

