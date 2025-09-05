Инди-разработчики обеспокоены ценой Hollow Knight: Silksong в $20

Релиз Hollow Knight: Silksong вызвал бурю радости у фанатов, особенно из-за неожиданно низкой цены — всего $20. Но среди инди-разработчиков эта новость вызвала тревогу: многие опасаются, что теперь игроки будут ожидать аналогичный ценник от любых игр подобного уровня, что может ударить по проектам с реальными бюджетами.

Режиссёр Unbeatable RJ Lake отметил, что «Silksong должен стоить $40, и это не шутка». По его словам, команда Team Cherry имела возможность работать над игрой «без бюджета», так как разработка велась без прямой оплаты и в комфортных условиях для студии. Поэтому они могли позволить себе выставить низкую цену, что, по мнению Лейка, формирует у игроков восприятие: «такой проект стоит $20».

Эту точку зрения поддержали и другие представители индустрии, включая разработчиков из Deck 13 и Red Squirrel Games. Создатель Lone Fungus: Melody of Spores также признался, что теперь сомневается в ценовой политике своей игры: стоит ли ставить $20, если она короче, чем Silksong?

Тем не менее, сообщество призывает инди-авторов не равняться на Team Cherry. «Цена зависит не от длины игры, а от контекста. Вы маленькая студия — смело ставьте $20, вы этого заслуживаете», — пишут фанаты.

Схожую озабоченность выразили и авторы Dorfromantik. По словам Zwi Zausch из студии Toukana, их новый проект Star Birds неизбежно будет учитывать и цену Silksong, и его дату выхода: «Мы стараемся не конкурировать напрямую, но пересечение аудитории всё же есть, а у нас больше команда и выше затраты».

Проблема ценообразования для инди-игр остаётся болезненной: в условиях роста цен на AAA-проекты до $70–80, независимые студии вынуждены искать баланс между адекватной оплатой труда и привлекательностью для аудитории.