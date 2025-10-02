TopHouse + Dream Cast = магия звука

У нас для вас потрясающая новость — Hotel Tales будет озвучен студией Dream Cast!

Начнём с самого главного: голос Никки подарит та же актриса, что озвучивала Люси в Femboy Futa House! Да-да, её харизму и обаяние вы точно узнаете, но в новом, неожиданном образе.

Мы в TopHouse давно плотно сотрудничаем с этой талантливой командой. Ребята из Dream Cast уже успели поработать над такими проектами, как Coffee & Boobs и Femboy Futa House, а теперь их энергия и опыт творят магию внутри стен нашего Отеля!

💌 Для нас это важный шаг — сделать Отель ещё более живым и чарующим. Без вас этого бы не случилось!

🌟 40 000 вишлистов!

Хотим сказать вам огромное спасибо — благодаря вашей поддержке Hotel Tales уже собрал 40 000 вишлистов! Для нас это огромный рубеж и знак того, что мы движемся в правильном направлении ❤️

Поверьте, впереди будет ещё больше сюрпризов и новостей, которыми мы обязательно поделимся с вами.

Добавляйте Hotel Tales в список желаемого и будьте первыми, кто услышит новые голоса!