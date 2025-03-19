Создатели inZOI показали возможности строительства в бесплатной демо-игре Creative Studio

Скоро стартует запуск симулятора жизни inZOI, и разработчики уже подготовили для игроков бесплатную демо-версию игры. С 20 марта доступна предрелизная версия, в которой можно испытать редактор персонажей и систему строительства.
Недавно был выпущен промо-ролик inZOI Creative Studio, демонстрирующий возможности режима строительства. Игроки смогут настраивать и размещать мебель, а также экспериментировать с текстурами, создавая уникальные пространства для своих персонажей.
Ранний доступ к самой игре начнётся 28 марта, и это будет шанс для игроков стать частью этого амбициозного проекта еще до официального релиза.
А персонажи все ток на азиатов похожими будут? 😅
Конечно, корейцы же делают. Они по другому не умеют
нет
Да, если честно, персонажи там очень красивые. При том что это делают азиты, это не ваша европа, где всякое равноправие, гендеры и тд, где люди на людей не похожи. У азиатов красивые персонажи выходят, возьми любую игру.
Разве это важно? Все персонажи игры очень красивы - вот что важно! Азиаты они или нет - какая разница?
В режиме строительства: одна клетка интересно сколько метров будет
Можно отключить сетку и свободно предметы перемешать
Лол. Ну завтра затестим.
Выглядит красиво.