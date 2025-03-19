Создатели inZOI показали возможности строительства в бесплатной демо-игре Creative Studio

Скоро стартует запуск симулятора жизни inZOI, и разработчики уже подготовили для игроков бесплатную демо-версию игры. С 20 марта доступна предрелизная версия, в которой можно испытать редактор персонажей и систему строительства.

Недавно был выпущен промо-ролик inZOI Creative Studio, демонстрирующий возможности режима строительства. Игроки смогут настраивать и размещать мебель, а также экспериментировать с текстурами, создавая уникальные пространства для своих персонажей.

Ранний доступ к самой игре начнётся 28 марта, и это будет шанс для игроков стать частью этого амбициозного проекта еще до официального релиза.