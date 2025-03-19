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inZOI 28.03.2025
Симулятор, Песочница
8.7 497 оценок

Создатели inZOI показали возможности строительства в бесплатной демо-игре Creative Studio

butcher69 butcher69

Скоро стартует запуск симулятора жизни inZOI, и разработчики уже подготовили для игроков бесплатную демо-версию игры. С 20 марта доступна предрелизная версия, в которой можно испытать редактор персонажей и систему строительства.

Недавно был выпущен промо-ролик inZOI Creative Studio, демонстрирующий возможности режима строительства. Игроки смогут настраивать и размещать мебель, а также экспериментировать с текстурами, создавая уникальные пространства для своих персонажей.

Ранний доступ к самой игре начнётся 28 марта, и это будет шанс для игроков стать частью этого амбициозного проекта еще до официального релиза.

28
9
inZOI
28.03.2025
Комментарии: 9
Ваш комментарий
impostorby

А персонажи все ток на азиатов похожими будут? 😅

4
Raphtallia

Конечно, корейцы же делают. Они по другому не умеют

6
Hitrus6

нет

0
lexazxc

Да, если честно, персонажи там очень красивые. При том что это делают азиты, это не ваша европа, где всякое равноправие, гендеры и тд, где люди на людей не похожи. У азиатов красивые персонажи выходят, возьми любую игру.

-5
Janekste

Разве это важно? Все персонажи игры очень красивы - вот что важно! Азиаты они или нет - какая разница?

0
R01Adil

В режиме строительства: одна клетка интересно сколько метров будет

1
SpicyYusei

Можно отключить сетку и свободно предметы перемешать

0
Hass Walker

Лол. Ну завтра затестим.

0
SOLUS5678

Выглядит красиво.

0