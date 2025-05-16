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Judas 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Шутер, От первого лица
7.6 115 оценок

Иммерсивный шутер Judas от создателя BioShock перенесён на неопределённый срок

butcher69 butcher69

Take-Two Interactive отчиталась за четвёртый квартал 2025 года и подтвердила печальные новости для поклонников Кена Левина — релиз ожидаемого шутера Judas откладывается на неопределённый срок. Игра от студии Ghost Story Games, которую называют духовным наследником BioShock, теперь официально покидает окно 2025 года.

Легенды игровой индустрии: Кен Левин - человек, подаривший нам серию BioShock

Проект, вокруг которого долгое время царила аура тайны, ранее активно продвигался: разработчики делились подробностями о геймплее и обещали глубокую нелинейность сюжета. Однако теперь судьба Judas напоминает сложную и затяжную разработку BioShock Infinite, на которую также ушло немало лет.

На State of Play был показан первый геймплей игры Judas от создателя культовой BioShock

Несмотря на перенос, Judas всё ещё заявлена к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

44
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
SWRY

Левину нужен толковый продюсер. Без того же Фергюссона мы бы до сих пор ждали BioShock Infinite. Так что неудивлён.

15
Большая Флейта

левин шарлатан и обманщик

11
aptem4ka Большая Флейта

кого он обманул? Он просто художник, который сыпет идеями, не заботясь о реализации

4
UralGames83Ru

Take-Two Interactive начали палки в колеса вставлять сволочи 😡

9
spaMER_ID

Левин сам своей команде палки вставляет

12
Большая Флейта

Ага, опоть левину кто-то в штанишки наложил

4
Almost G spaMER_ID

Палки вставляет или кидает, кто там их разберет на западе ...

1
Игорь Болонев

ну то есть дядя сделал в своё время 2,5 интересных игры, и потом больше ни чего не смог а сейчас вдруг после такого перерыва резко должен был наворотить что-то еще? амбиции такие амбиции.....
зачем делать очереджной биошок? лучше б что-то новое придумал глядишь и получилось бы

4
Pravdarub

Эммм. Всмысле две с половиной. Чувак стоял у истоков жанра иммерсив сима, сделал вора(без которого бы не было опущенного), первая часть, которого даже современные игры нагибает по атмосфере, геймплейныйм фишкам, второй систем шок, биошокэ.

Все игры знаковые и оказавшие влияние на индустрию.

1
gloccc Pravdarub

Во первых он всё это делал не один , а во вторых для первого Вора он писал исключительно сценарий на ранних этапах разработки .

ThinFalco

Пипец обидно,Кен Левин похоже ВСЁ😔

3
Samaer

он уже давно ВСЁ. Только и может что светить своим ЧСВ в сети.

2
Палыч Роков

обычно такие долгострои потом оказываются какахой или не выходят вообще

2
SpunkyHannibal

Игра с названием Иуда ...нда уж.. скатились ниже плинтуса.

2
Случайный Игрок

Обделались по графику

1
Tom[Cat]

Отменили походу.

1
Даздрасен Дыклоп

Сколько бюджет пилят, 12 лет?

1
Kokoprime1991

Видимо скам продукт.

1
Elkanter

Она в АДУ лет 10 вроде уже

1
FatalleZ

Читать "Отменен". Товарищ Левин хоть и гениален в какой-то степени, но он ничего не доводит до конца без давления сверху и качественного продюсирования. А такового видимо нет.

Олег Дудин

Похоже, там очередной производственный ад.

Мне кажется, или у Левина все игры через такое прошли?

FRentertainment2

Да, но тогда его контролировали, держали в такой легкой узде можно сказать. А сейчас его никто не контролирует. Совсем отбился от рук).

1
Тот Самый Сталкер

Эх, опять старое и недоброе неумение Левина управлять огромной командой.

FRentertainment2

Да нет у него сейчас огромной команды.

sa1958

Кто ждёт тот дождётся или игры или отмены, остальным всё равно.

Doctor_Zloi

Выпустят рано - плохо, недоделанная. Выпустят позже - плохо, слишком долго ждать и недоделанная. Не выпустят вообще - плохо, столько надежд и ожиданий.
Людям не угодить, блин. Особенно учитывая, что вся индустрия развлечений сейчас про деньги, а не чтобы "игорьку было весело")

FRentertainment2

У Левина такой стиль работы. Теперь, когда на него боссы не давят, он вообще может делать игру миллион лет.