Иммерсивный шутер Judas от создателя BioShock перенесён на неопределённый срок

Take-Two Interactive отчиталась за четвёртый квартал 2025 года и подтвердила печальные новости для поклонников Кена Левина — релиз ожидаемого шутера Judas откладывается на неопределённый срок. Игра от студии Ghost Story Games, которую называют духовным наследником BioShock, теперь официально покидает окно 2025 года.

Проект, вокруг которого долгое время царила аура тайны, ранее активно продвигался: разработчики делились подробностями о геймплее и обещали глубокую нелинейность сюжета. Однако теперь судьба Judas напоминает сложную и затяжную разработку BioShock Infinite, на которую также ушло немало лет.

Несмотря на перенос, Judas всё ещё заявлена к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.