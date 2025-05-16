Иммерсивный шутер Judas от создателя BioShock перенесён на неопределённый срок

Take-Two Interactive отчиталась за четвёртый квартал 2025 года и подтвердила печальные новости для поклонников Кена Левина — релиз ожидаемого шутера Judas откладывается на неопределённый срок. Игра от студии Ghost Story Games, которую называют духовным наследником BioShock, теперь официально покидает окно 2025 года.
Проект, вокруг которого долгое время царила аура тайны, ранее активно продвигался: разработчики делились подробностями о геймплее и обещали глубокую нелинейность сюжета. Однако теперь судьба Judas напоминает сложную и затяжную разработку BioShock Infinite, на которую также ушло немало лет.
Несмотря на перенос, Judas всё ещё заявлена к выходу на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Левину нужен толковый продюсер. Без того же Фергюссона мы бы до сих пор ждали BioShock Infinite. Так что неудивлён.
левин шарлатан и обманщик
кого он обманул? Он просто художник, который сыпет идеями, не заботясь о реализации
Take-Two Interactive начали палки в колеса вставлять сволочи 😡
Левин сам своей команде палки вставляет
Ага, опоть левину кто-то в штанишки наложил
Палки вставляет или кидает, кто там их разберет на западе ...
ну то есть дядя сделал в своё время 2,5 интересных игры, и потом больше ни чего не смог а сейчас вдруг после такого перерыва резко должен был наворотить что-то еще? амбиции такие амбиции.....
зачем делать очереджной биошок? лучше б что-то новое придумал глядишь и получилось бы
Эммм. Всмысле две с половиной. Чувак стоял у истоков жанра иммерсив сима, сделал вора(без которого бы не было опущенного), первая часть, которого даже современные игры нагибает по атмосфере, геймплейныйм фишкам, второй систем шок, биошокэ.
Все игры знаковые и оказавшие влияние на индустрию.
Во первых он всё это делал не один , а во вторых для первого Вора он писал исключительно сценарий на ранних этапах разработки .
Пипец обидно,Кен Левин похоже ВСЁ😔
он уже давно ВСЁ. Только и может что светить своим ЧСВ в сети.
обычно такие долгострои потом оказываются какахой или не выходят вообще
Игра с названием Иуда ...нда уж.. скатились ниже плинтуса.
Обделались по графику
Отменили походу.
Сколько бюджет пилят, 12 лет?
Видимо скам продукт.
Она в АДУ лет 10 вроде уже
Читать "Отменен". Товарищ Левин хоть и гениален в какой-то степени, но он ничего не доводит до конца без давления сверху и качественного продюсирования. А такового видимо нет.
Похоже, там очередной производственный ад.
Мне кажется, или у Левина все игры через такое прошли?
Да, но тогда его контролировали, держали в такой легкой узде можно сказать. А сейчас его никто не контролирует. Совсем отбился от рук).
Эх, опять старое и недоброе неумение Левина управлять огромной командой.
Да нет у него сейчас огромной команды.
Кто ждёт тот дождётся или игры или отмены, остальным всё равно.
Выпустят рано - плохо, недоделанная. Выпустят позже - плохо, слишком долго ждать и недоделанная. Не выпустят вообще - плохо, столько надежд и ожиданий.
Людям не угодить, блин. Особенно учитывая, что вся индустрия развлечений сейчас про деньги, а не чтобы "игорьку было весело")
У Левина такой стиль работы. Теперь, когда на него боссы не давят, он вообще может делать игру миллион лет.