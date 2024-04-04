Однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival получит перевод на русский язык

Однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival, который, по слухам, будет похож на Alien: Isolation, получит официальный перевод на русский язык. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.

Jurassic Park: Survival была анонсирована в рамках презентации The Game Awards 2023 и должна понравится поклонникам франшизы про динозавров. За разработку отвечает студия Saber Interactive (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2).

В новом захватывающем экшене от первого лица вы окажетесь в роли ученой InGen Майи Джоши, которая не смогла покинуть остров, и вам предстоит раскрыть ранее неизвестные факты. События игры происходят на следующий день после легендарного фильма 1993 года "Парк Юрского периода".

Вас ждет встреча лицом к лицу с удивительными и опасными динозаврами, оживленными по задумке Джона Хэммонда. Каждое из этих существ обладает своими уникальными особенностями и адаптивным поведением, что делает встречу с ними еще более захватывающей.

Игра выйдет на ПК и консолях и точная дата релиза пока неизвестна.