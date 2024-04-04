Однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival получит перевод на русский язык

Однопользовательский экшен Jurassic Park: Survival, который, по слухам, будет похож на Alien: Isolation, получит официальный перевод на русский язык. Информация об этом появилась на странице проекта в Steam.
Jurassic Park: Survival была анонсирована в рамках презентации The Game Awards 2023 и должна понравится поклонникам франшизы про динозавров. За разработку отвечает студия Saber Interactive (World War Z, Warhammer 40,000: Space Marine 2).
В новом захватывающем экшене от первого лица вы окажетесь в роли ученой InGen Майи Джоши, которая не смогла покинуть остров, и вам предстоит раскрыть ранее неизвестные факты. События игры происходят на следующий день после легендарного фильма 1993 года "Парк Юрского периода".
Вас ждет встреча лицом к лицу с удивительными и опасными динозаврами, оживленными по задумке Джона Хэммонда. Каждое из этих существ обладает своими уникальными особенностями и адаптивным поведением, что делает встречу с ними еще более захватывающей.
Игра выйдет на ПК и консолях и точная дата релиза пока неизвестна.
Вначале ждем Terminator: Survivors:) Как мне нравилась Peter Jackson's King Kong: The Official Game of the Movie)))
А чё тут будут за прятки ну хз, сильно не жду. недавно кстати Fossilfuel 2 выходила.
Ну надеюсь игра будет захватывающая)
Не поддающиеся политики люди, это настоящие ЛЮДИ
Теперь динозавры смогут материться.