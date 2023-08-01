Kena: Bridge Of Spirits окупилась за месяц после выхода ©

Согласно новому интервью с разработчиками на GamesIndustry.biz, получившая признание критиков игра Kena: Bridge of Spirits от Ember Labs достигла прибыльности в течение одного месяца после выпуска.

Соучредители студии Джош и Майкл Гриер подробно рассказали о производстве игры в интервью, хотя и не стали комментировать свой следующий проект. Джош прокомментировал:

Я думаю, вы можете назвать нас стареющими геймерами, людьми, у которых меньше времени на игры, поэтому вещи, которые более доступны с точки зрения масштаба, всегда более привлекательны для нас. Мы постараемся сделать что-то более амбициозное по мере нашего роста, но мы по-прежнему пытаемся сознательно делать что-то, что будет легко усваиваться и что-то, во что мы, как геймеры, захотим играть прямо сейчас в нашем нынешнем темпе жизни с детьми и т.п.

Мы кинематографисты по профессии, и, по сути, мы хотели бы взглянуть на линейные медиа. В мире есть отличные примеры. Что-то вроде Kena, исследующей вселенную в разных средах, помимо интерактивных. Там много возможностей. Мы хотели бы сделать это.