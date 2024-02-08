В Killer Instinct пройдет рейтинговый кроссплей-тест в эти выходные

Компания Microsoft объявила о том, что в конце этой недели будет проведен рейтинговый кроссплей-тест Killer Instinct на PC и Xbox. Это одна из многих новых возможностей, которые появились в Killer Instinct: Anniversary Edition.
Кроссплей-тест начнется 9 февраля и закончится 12 февраля. Однако есть несколько аспектов, которые следует учитывать. Рейтинговые таблицы лидеров между версиями для Xbox и Windows на ПК будут отделены от таковых в Steam. По словам разработчиков, это необходимый компромисс, чтобы обеспечить возможность рейтинговой игры между этими платформами.
Для PC-игроков на Windows и Steam также потребуется пройти тест производительности, который проверит, работает ли Killer Instinct при 60 fps, так что поклонникам Xbox не придется беспокоиться о производительности соперника.
Microsoft также подчеркивает, что этот рейтинговый кроссплей-тест определит, будет ли функция добавлена в игру на постоянной основе в одном из будущих обновлений.
В прошлом году Killer Instinct получила юбилейное 10-е обновление, которое сделало базовую игру бесплатной. Юбилейное обновление стоит 30 долларов и включает в себя все 29 играбельных бойцов и весь премиум-контент, который когда-либо был выпущен.