SynthVoiceRu анонсировал русский нейродубляж для Kingdom Come: Deliverance II

Энтузиаст под ником SynthVoiceRu анонсировал полную нейросетевую озвучку для Kingdom Come: Deliverance 2. Ранее он уже выпускал версию русской озвучки для первой части Kingdom Come: Deliverance, используя новую модель SV2, что значительно улучшило качество звучания.

Наконец-то позади две бессонные ночи, и все технические трудности преодолены. Очень скоро мы получим русскую озвучку для KCD2! Сейчас я работаю над озвучкой 260 тысяч реплик, и уже треть из них завершена. Надеюсь, к выходным всё будет готово и доступно бесплатно.

Также автор поделился небольшим фрагментом для оценки качества звучания.

Нейроозвучка для игры будет доступна в двух форматах: дубляж и закадровый перевод и будет распространяться бесплатно через аккаунт SynthVoiceRu на Boosty, но, как и прошлые озвучки, вы сможете скачать её на PlayGround.ru в разделе «Файлы».

SynthVoiceRu ранее работал над русскими нейроозвучками для таких игр, как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и Disco Elysium. Теперь он намерен применить свой опыт для создания русской ИИ-озвучки для Kingdom Come: Deliverance II, что позволит российским игрокам полностью погрузиться в атмосферу средневековой Богемии.