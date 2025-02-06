SynthVoiceRu анонсировал русский нейродубляж для Kingdom Come: Deliverance II

Энтузиаст под ником SynthVoiceRu анонсировал полную нейросетевую озвучку для Kingdom Come: Deliverance 2. Ранее он уже выпускал версию русской озвучки для первой части Kingdom Come: Deliverance, используя новую модель SV2, что значительно улучшило качество звучания.
Наконец-то позади две бессонные ночи, и все технические трудности преодолены. Очень скоро мы получим русскую озвучку для KCD2! Сейчас я работаю над озвучкой 260 тысяч реплик, и уже треть из них завершена. Надеюсь, к выходным всё будет готово и доступно бесплатно.
Также автор поделился небольшим фрагментом для оценки качества звучания.
Нейроозвучка для игры будет доступна в двух форматах: дубляж и закадровый перевод и будет распространяться бесплатно через аккаунт SynthVoiceRu на Boosty, но, как и прошлые озвучки, вы сможете скачать её на PlayGround.ru в разделе «Файлы».
SynthVoiceRu ранее работал над русскими нейроозвучками для таких игр, как Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077 и Disco Elysium. Теперь он намерен применить свой опыт для создания русской ИИ-озвучки для Kingdom Come: Deliverance II, что позволит российским игрокам полностью погрузиться в атмосферу средневековой Богемии.
Ну для многих и такой перевод будет годен. Лишь бы не пялиться на титры.
хлеб у рувойса забирают. не видать им триллиард рублей донатов
Пусть уж каждый обучается этой программой, а не ждать за донаты рандомную игру. Глядишь и гта рдр бэтман и другие проекты скорее обретут полноценную озвучку. Чем больше рук тем быстрее выход дубляжа от нейронки. Читать 200-400 часов субтитры не кайф
если только опциональную. а то в последнее время мода у репакеров пошла вшивать рувойс потуги без права выбора. джва дня потратил, чтобы борду вторую найти без их кривляний, но чтобы с сабами и HD-текстурками. в итоге скачал английскую версию и накатил чистый русификатор текста
Ты про борду я вот искал для первой части дубляж для нее не выпустили, видать только со второй взялись. Там еще субтитры омерзительно маленькие пришлось пачтами все это дело исправлять, шрифт таи как будто муравей насрал. Вообще изначально странно делать сабы без возможности увеличение.
для первой борды? ее официально тут издавали же
Ты про озвучку ответ нет. Если субтитры ответ да
в озвучке чего-то не хватает. Но тем неимением модер молодец. Игре 2 дня, и уже озвучка есть. Глядишь и скоро и актеров звать перестанут.
этой озвучки хватит вполне, лучше чем читать сабы. Я вот гта 4 прохожу с ру озвучкой одноголосой и это просто рай, игра сразу воспринимается по другому и играет другими красками, погружаешься лучше
Интонация подхрамывает, а так не плохо, избавляет читать сабы и отвлекаться постоянно, а их блин куча))
Крууто!!!
Да как теперь можно отвыкнуть от туповатого голоса Индро
Ну слушай, вполне сносно.
Если выбирать оригинальный дубляж или нейронку, то я выбираю нейронку
Вполне не плохо. Хорошо что не начал ещё проходить
Такие новости постить вечерком надо) Все члены секты ведроголовых ещё на уроках)
По красоте. Когда увидел озвучку первой части, так и подумал, второй части обязательно будет озвучка, с тех пор мониторил несколько раз за день. Восхищаюсь нашим временем, помню бородатые нулевые когда вышла первая крупная J-RPG и перевод делала толпа людей (в том числе я) просто текстовый на протяжении полугода, а сейчас 2 дня нужно на озвучку, просто взрыв мозга.
Они офигеют конечно это кинцо переводить))
Молодец конечно, за такую работу и не грех задонатить. Я сейчас играю с чешской озвучкой то же прикольно.
Ну если рувойс выпостит 3-4 апдейта тогда она будет сносной как сейчас в Балдуре или относительно хорошей как в Старфилде, надеюсь проект будет развиваться дальше и разраб через свой бусти будет набирать необходимое для выпусков апдейтов озвучки в дальнейшем..
Круто, конечно, но с интонациями большие проблемы
Ну хз, качественная нейро озвучка была только в длс к кп2077, остальные прям слышно, что робот озвучивает.
Что за высер.
Почему кому-то это нравится? Я же чётко слышу как робот говорит текст
И что? Я за 6 часов игры уже зае... субтитры читать. Лучше робота послушаю
Потому что это как минимум сносно и вполне приемлемо для восприятия на слух. И уж это намного комфортнее, чем субтитры. Для меня, человека, выросшего на одноголосых озвучках 90-х, это вообще манна небесная.
бедненький, это ты ещё видимо в колледже не был , где надо читать и писать по полтора часа по 7 пар с ПН по ПТ и иногда до субботы
Это разные вещи. Там я учусь для себя и своего будущего, а в игре получаю кайф и расслабон, но вместо этого приходится читать дрисню в субтитрах. Из-за этого чтения я пропускаю много происходящего. И не надо мне предлагать учить англ. язык, он мне в жизни нах не нужен
Как по мне лучше титры почитать, если нет нормальной озвучки, чем с нейроозвучкой играть. Ей еще очень далеко до нормального озвучания
Есть люди-аудиалы, у них так мозг устроен, что им на слух воспринимать информацию проще всего. Вот для них нейроозвучки — это подарок судьбы.
А кто-то тебе должен или обязан делать проф озвучку? недовольных всегда найдутся. Если тебе натянули нейронку киберпука и не сказали ничего. Ты бы не узнал что это машина.