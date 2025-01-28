Российская студия анонсировала "рогалик" Kingdom Loop - преемника Loop Hero

Новый автобатлер отличает красивая графика и элементы серии Heroes of Might and Magic
Российская инди-студия представила проект Kingdom Loop — это идейный наследник Loop Hero, хитового автобатлера с элементами roguelite, также разработанного отечественной командой.
Авторы позиционируют игру как стратегический «рогалик» с широкой вариативностью в создании уникальных сборок персонажей под собственный стиль игры и развитием королевства. Последнее вдохновлено серией Heroes of Might and Magic.
У игры пока нет даты релиза, но можно следить за проектом в официальной группе в VK.
Бедная лошадка, ходит по кругу.
выглядит симпатично, еще бы интересно получилось
Вау, выглядит как кал.
Мьсё, мы приготовили для УАС особое блюдо!
Отсылка не Зелёного слоника? 😏💩