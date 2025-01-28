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Kingdom Loop 2028 г.
Стратегия, Инди
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Российская студия анонсировала "рогалик" Kingdom Loop - преемника Loop Hero

Simple Jack

Новый автобатлер отличает красивая графика и элементы серии Heroes of Might and Magic

Российская инди-студия представила проект Kingdom Loop — это идейный наследник Loop Hero, хитового автобатлера с элементами roguelite, также разработанного отечественной командой.

Авторы позиционируют игру как стратегический «рогалик» с широкой вариативностью в создании уникальных сборок персонажей под собственный стиль игры и развитием королевства. Последнее вдохновлено серией Heroes of Might and Magic.

У игры пока нет даты релиза, но можно следить за проектом в официальной группе в VK.

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5
Kingdom Loop
2028 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
AT_Sagor

Бедная лошадка, ходит по кругу.

1
BewitchingBaron

выглядит симпатично, еще бы интересно получилось

1
Real Slim Shady

Вау, выглядит как кал.

-2
Шрек и осел vs CD Project

Мьсё, мы приготовили для УАС особое блюдо!

0
Evialroot Шрек и осел vs CD Project

Отсылка не Зелёного слоника? 😏💩

0