Российская студия анонсировала "рогалик" Kingdom Loop - преемника Loop Hero

Новый автобатлер отличает красивая графика и элементы серии Heroes of Might and Magic

Российская инди-студия представила проект Kingdom Loop — это идейный наследник Loop Hero, хитового автобатлера с элементами roguelite, также разработанного отечественной командой.

Авторы позиционируют игру как стратегический «рогалик» с широкой вариативностью в создании уникальных сборок персонажей под собственный стиль игры и развитием королевства. Последнее вдохновлено серией Heroes of Might and Magic.

У игры пока нет даты релиза, но можно следить за проектом в официальной группе в VK.