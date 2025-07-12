Limbo и Inside будут убраны из магазина GOG 17 июля

Если вы пользуетесь платформой GOG и любите аркадные игры с художественным оттенком, вам стоит поторопиться — Limbo и Inside, две культовые игры датской студии Playdead, будут доступны в магазине только до 17 июля.

Причина удаления с платформы официально не была объявлена, но под объявлением GOG появились комментарии, предполагающие, что это может быть результатом продолжающегося судебного спора между Playdead и соучредителем студии Дино Патти, который покинул компанию в 2016 году, вскоре после выхода Inside.

Всем привет! С сожалением сообщаю, что Limbo и Inside будут удалены из нашего магазина 17 июля 2025 года в 16:00 МСК. Информации о скидках пока нет. Хотелось бы иметь для вас лучшие новости, но успейте купить, пока они ещё есть!

Если за отзывом игр из GOG действительно стоит юридический спор, нельзя исключать, что подобная судьба может постигнуть и другие платформы. Однако сейчас Limbo и Inside всё ещё доступны в Steam и других цифровых магазинах.

Limbo — это чёрно-белый 2,5D-платформер, в котором игрок берёт на себя роль мальчика, путешествующего по тревожному миру в поисках сестры. Игра впечатляет минималистичным сюжетом и тревожной атмосферой, а также рядом изобретательных головоломок.

Inside — духовное продолжение Limbo, развивающее знакомую механику в более изысканном и мрачном мире. На этот раз игрок управляет мальчиком, оказавшимся в таинственном исследовательском комплексе и вынужденным избегать смертельных ловушек и управляющих им персонажей. Игра получила множество наград за свою атмосферу, аудиовизуальную составляющую и символизм.