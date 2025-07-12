ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Limbo 20.07.2010
Адвенчура, Аркада, Инди, Платформер
8.8 1 214 оценок

Limbo и Inside будут убраны из магазина GOG 17 июля

monk70 monk70

Если вы пользуетесь платформой GOG и любите аркадные игры с художественным оттенком, вам стоит поторопиться — Limbo и Inside, две культовые игры датской студии Playdead, будут доступны в магазине только до 17 июля.

Причина удаления с платформы официально не была объявлена, но под объявлением GOG появились комментарии, предполагающие, что это может быть результатом продолжающегося судебного спора между Playdead и соучредителем студии Дино Патти, который покинул компанию в 2016 году, вскоре после выхода Inside.

Всем привет! С сожалением сообщаю, что Limbo и Inside будут удалены из нашего магазина 17 июля 2025 года в 16:00 МСК. Информации о скидках пока нет. Хотелось бы иметь для вас лучшие новости, но успейте купить, пока они ещё есть!

Если за отзывом игр из GOG действительно стоит юридический спор, нельзя исключать, что подобная судьба может постигнуть и другие платформы. Однако сейчас Limbo и Inside всё ещё доступны в Steam и других цифровых магазинах.

Limbo — это чёрно-белый 2,5D-платформер, в котором игрок берёт на себя роль мальчика, путешествующего по тревожному миру в поисках сестры. Игра впечатляет минималистичным сюжетом и тревожной атмосферой, а также рядом изобретательных головоломок.

Inside — духовное продолжение Limbo, развивающее знакомую механику в более изысканном и мрачном мире. На этот раз игрок управляет мальчиком, оказавшимся в таинственном исследовательском комплексе и вынужденным избегать смертельных ловушек и управляющих им персонажей. Игра получила множество наград за свою атмосферу, аудиовизуальную составляющую и символизм.

6
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Roayal cat

По ходу рип новые проекты от этой студии...

3
GennadijK

Учитывая как тяжко идёт разработка Rover , действительно есть вероятность его не дождаться . Как и Replaced, The Last Night.

1
JustA_NiceGuy GennadijK

Всё будет. Игры у них не быстро выходят. Они нацелены на качество, а не скорострельность.

3
Night Driving Avenger
Если вы пользуетесь платформой GOG и любите аркадные игры с художественным оттенком, вам стоит поторопиться

И в честь этого поляки вернут российским игрокам возможность покупать игры в их ларьке? К чему эта инфа, многим проще в Стиме или, прости Господи, ЕГС купить без лишнего геморроя, еще и дешевле

2
saa0891

В зеленом магазе будут доступны.

1
TerryTrix

В стиме тоже....надеюсь.

1
Yoshemitsu

Видать "сохранение игрового наследия" на котором так пиариться GOG будет работать не для всех игр.

1
agula98

Ну почему, у них же все без защиты на торренте стянул инсталлятор, закинул к себе на хард и сохранил наследие

1
Даздрасен Дыклоп
Видать "сохранение игрового наследия"

Хайп вокруг сохранения полное гЫвно. Пираты за них уже все давно сохранили. Даже пофиксили косяки разрабов.

6
Night Driving Avenger

По крайней мере, все те улучшенные (правда, не всегда в лучшую сторону) версии тут же улетают бессрочный доступ, ну и не думаю, что удаление из продажи сразу ставит крест на обновлениях

1
MORDORR
'' Если вы не пользуетесь платформой GOG и любите аркадные игры с художественным оттенком, вам не стоит никуда торопиться, не стоит крутить себе мозги, а нужно спокойно и без спешки дунуть их с торрента в любое удобное для вас время. ''
1
Serj77777

Хорошие игры,надеюсь не схлопнуться

1