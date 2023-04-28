Little Nightmares 28.04.2017
8.2 409 оценок

Продажи серии Little Nightmares превысили 12 миллионов копий

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butcher69
Новости

Продажи серии Little Nightmares превысили 12 миллионов копий, объявила компания Bandai Namco, отмечая отличные результаты, достигнутые двумя приключениями, разработанными Tarsier Studios, а также другими релизами, связанными с этой франшизой.

Мы знаем, что после Little Nightmares 2 Tarsier Studios займется другими делами, но, похоже, что интеллектуальная собственность имеет очень прочный фундамент, и есть надежда, что этот огромный потенциал не будет растрачен в будущем, а наоборот, еще больше усилится.

"Франшиза Little Nightmares пережила огромный рост, добившись огромного успеха с момента выхода первого эпизода, который был запущен целых шесть лет назад", - сказал Арно Мюллер, генеральный директор Bandai Namco Europe.

Мы очень гордимся работой, проделанной командами Bandai Namco Europe в сотрудничестве с Tarsier Studios, Engine Software и Supermassive Games по созданию отличных игр и расширению франшизы на другие медиа.

"Видеть, как растет сообщество за эти годы, - просто фантастика", - добавил Лукас Руссель, директор по издательству и исполнительный продюсер Little Nightmares в Bandai Namco Europe.

Когда мы начали работать над Little Nightmares, мы знали, что создали нечто особенное, но мы до сих пор поражаемся привязанности наших фанатов к франшизе. Мы не можем не поблагодарить их за их страсть и будем продолжать работать над будущим франшизы.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Vitzal

Хорошей игре хорошие продажи. Третьей части быть.

3
tvorog8088

Когда там 3 часть уже выйдет.

0