Способности Мистера Фантастика в новом трейлере Marvel Rivals

10 января супергерои из Фантастической четвёрки дебютируют в Marvel Rivals с выходом первого сезона Eternal Night Descends. Новый трейлер представил Рида Ричардса, известного как Мистер Фантастик, и его уникальный стиль боя.

Как дуэлянт, Мистер Фантастик использует свои растягивающиеся конечности для атак с дальнего расстояния. Он может схватить двух врагов и столкнуть их, ловить и возвращать снаряды, включая ультимативные способности, а также увеличивать массу тела для мощных ударов. Его ультимейт выделяется эксцентричностью: герой подпрыгивает и обрушивает град ударов на врагов.

Помимо Ричардса, в игру добавят Сью Сторм, Человека-факела и Существо. Разработчики обещают подробнее рассказать об их способностях в следующих трейлерах.

С момента релиза в декабре Marvel Rivals уже собрала 20 миллионов игроков. Игра доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC, а её популярность на Twitch уже превысила Overwatch 2.