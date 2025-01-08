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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.1 212 оценок

Способности Мистера Фантастика в новом трейлере Marvel Rivals

butcher69
Новости

10 января супергерои из Фантастической четвёрки дебютируют в Marvel Rivals с выходом первого сезона Eternal Night Descends. Новый трейлер представил Рида Ричардса, известного как Мистер Фантастик, и его уникальный стиль боя.

Фантастическая четверка вступает в бой в трейлере первого сезона Marvel Rivals

Как дуэлянт, Мистер Фантастик использует свои растягивающиеся конечности для атак с дальнего расстояния. Он может схватить двух врагов и столкнуть их, ловить и возвращать снаряды, включая ультимативные способности, а также увеличивать массу тела для мощных ударов. Его ультимейт выделяется эксцентричностью: герой подпрыгивает и обрушивает град ударов на врагов.

Помимо Ричардса, в игру добавят Сью Сторм, Человека-факела и Существо. Разработчики обещают подробнее рассказать об их способностях в следующих трейлерах.

Marvel Rivals привлекла 20 миллионов игроков

С момента релиза в декабре Marvel Rivals уже собрала 20 миллионов игроков. Игра доступна на Xbox Series X/S, PS5 и PC, а её популярность на Twitch уже превысила Overwatch 2.

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