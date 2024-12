Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond стала доступна для загрузки

После восьми месяцев упорной работы Team Beyond выпустила первую версию своего масштабного мода для Marvel vs Capcom: Infinite под названием Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond.

Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond полностью обновляет графику игры. Он также добавляет совершенно новые игровые режимы для 4 игроков и обновления игрового процесса. Вдобавок к этому игроки смогут насладиться переработанной музыкой Алекса Мукалы, Little V и Винсента Моретто.

Marvel vs. Capcom Infinite & Beyond добавляет три захватывающих офлайн-многопользовательских режима. Это Cross Frenzy, Single Frenzy и Cross Fever. Cross Frenzy — это дикий режим для 4 игроков, в котором одновременно сражаются две команды по два человека. В Single Frenzy вы играете за двух персонажей одновременно, все они управляются одним игроком с помощью одного контроллера. Наконец, Cross Fever — это классический игровой процесс MVCI, но с изюминкой. В этом режиме каждым персонажем управляет другой игрок.

Мод также включает в себя режим истории, но он пока не полностью отполирован. Это означает, что модели персонажей и кат-сцены могут выглядеть неидеально в некоторых сценах. Создатели планируют улучшить этот режим с помощью будущих обновлений.

Наконец, Team Beyond внесла ряд проверенных сообществом изменений баланса. Эти изменения можно использовать в сети, но только с другими игроками, которые их используют.

Вы можете скачать мод по этой ссылке.