Продажи серии Marvel's Spider-Man превысили 50 миллионов копий

За последнее десятилетие компания Sony выпустила целый ряд взрывных критических и коммерческих хитов от первого лица, но не многим ее играм удалось достичь такого уровня успеха, как серии Marvel's Spider-Man. Помимо неизменного признания критиков, серия также постоянно демонстрирует впечатляющие продажи, и теперь она достигла еще одной важной вехи на этом пути.

В своем Twitter компания Insomniac Games сообщила, что серия Marvel's Spider-Man продана в количестве более 50 миллионов копий по всему миру на всех платформах. В июне 2022 года продажи серии составляли 33 миллиона единиц.

Новая часть франшизы, Marvel's Spider-Man 2, конечно же, дала огромный толчок продажам: по состоянию на 4 февраля 2024 было продано более 10 миллионов копий.

Однако Sony уже давно не предоставляла официальных данных о продажах двух предшественников. В августе 2019 года компания сообщила, что оригинальный Marvel's Spider-Man был продан в количестве 13,2 миллиона экземпляров, а год спустя в профиле сотрудника PlayStation в LinkedIn появилось сообщение о том, что продажи игры достигли 20 миллионов копий.

Между тем, последний раз официальные данные о продажах Marvel's Spider-Man: Miles Morales были предоставлены в июле 2021 года, когда было продано 6,5 миллионов экземпляров. Однако утечка внутренних данных, появившаяся в декабре прошлого года, показала, что по состоянию на июнь 2023 года игра была продана в количестве более 14,4 миллиона копий.