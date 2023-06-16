Insomniac Games подтвердила полную русскую локализацию Marvel's Spider-Man 2

Создатели игры из Insomniac Games обновили список языков, которые будут доступны в Marvel's Spider-Man 2 - игра получит полную русскую локализацию. Судя по всему, турецкие аккаунты тоже смогут поиграть на русском языке. В общей сложности сиквел игры о дружелюбном соседе паучке перевели на 25 языков мира, для 11 из них также записали дубляж.
Таким образом, Insomniac Games подтвердила недавний слух, в котором также сообщалось о планах Sony переводить на русский язык все свои будущие крупные проекты.
Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года. А вчера игра получила возрастной рейтинг ESRB.
Конечно же сами игры, количество текста в них, сравнивать нельзя...
Наполненность текста:
Starfield = GoW + Horizon умножить на сколько? Чат, помогите
Да, действительно, помогите. Полная локализация одного Horizon - это сколько текстовых переводов Starfield? Или Психонафтов, которым сабы год переводили. Или Pentiment, который так и не перевели. Или новенькой Forza Motosport, где русский так же не заявлен, да и языков 15.
Бедная Майкрософт, ей тяжело было 9 осилить, а тут ещë просят
Это только большие студии могут позволить себе такие переводы. Вот парни делающие Старфилд в какой то маленькой конторке такой роскоши лишены.
Сравнил палку и бревно. Огромная разница в плане количества наполнения по контенту
Текстовый перевод сделать, то не сложно. Я надеюсь все же на релизе в старфилд будет русский
ну они хотя бы титры завезли бы. Ну нет же. Одних политика останавливает, других нет.
Всё правильно сказал как говорил Сократ " Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины", больше чем уверен, что через недели 2 будет перевод от умельцев у которых гораздо меньше ресурсов, но больше желания.
Текстовый - несомненно. Но опять же, зависит от количества этого текста и от его качества. Вспомните хотя бы как долго делался русский язык для Disco Elisium. Хотя в Starfield конечно английский не будет столь сложный. Но например ПОЛНЫЙ перевод Starfield, было бы явно сложнее сделать на множество языков, чем например в God of War. Банально потому что больше контента
Ну ни чего, перед релизом вырежут русский, добавят украинский. Перспективный же язык.)
они и этого сделать не могут.
Молодцы.
Респект. Есть кому поучится
Круто!
А когда был маилз турция не была европой? У маилзане было даже сабов в тур псн
майлз был на одной ноге с торентом.
Если использовать логику местных, то это означает, что они официально продают в РФ.
У санта моники тоже на сайте много чего было написано до релиза игры. В итоге, в Турции не было озвучки. Надо смотреть по прошлым частям. Если в прошлой не было, то и в новых, скорее всего, не будет. И у паука, вроде как, нет озвучки в прошлых частях
У Санта Моники был полный перевод, но только не во всех регионах. Британия пролетела вместе с Турцией, но при этом в Польше была полная локализация на русский.
И в прошлом пауке от инсомниаков была полная локализация.
Речь про турецкий регион. У пауков есть там перевод? На странице магазина не заявлены
Ну, учитывая ущербный ПССтор с его урезанной информацией - покупать только после релиза, т.к. до релиза, какого-то чёрта, не указывают языки, на которые переведена игра (только если, например, как Hogwarts Legacy сами не укажут в каких регионах какой список языков будет, и то это не на странице игры ПССтора).
Боюсь спросить, но на каком языке разговаривают в этой далёкой Британии?)
На арабском.
Хоспаде, опять слушать эти убогие голоса с переигрываниями/недоигрываниями/кривляниями/гномиками/потугами на пафос... Хорошо хоть, что всегда можно включить оригинал.
А украинского нет. Странно...
Действительно, странно. Ведь этот язык очень популярный и на нем говорят, определено большой процент игроков
Шутишь?)))
Для локализации на какой-либо язык нужно 2 условия. 1. На нем должна говорить хоть сколько-то платежеспособная аудитория. 2. На нем должен хоть кто-то говорить.