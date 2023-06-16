Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
7.5 198 оценок

Insomniac Games подтвердила полную русскую локализацию Marvel's Spider-Man 2

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butcher69
Новости

Создатели игры из Insomniac Games обновили список языков, которые будут доступны в Marvel's Spider-Man 2 - игра получит полную русскую локализацию. Судя по всему, турецкие аккаунты тоже смогут поиграть на русском языке. В общей сложности сиквел игры о дружелюбном соседе паучке перевели на 25 языков мира, для 11 из них также записали дубляж.

Таким образом, Insomniac Games подтвердила недавний слух, в котором также сообщалось о планах Sony переводить на русский язык все свои будущие крупные проекты.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года. А вчера игра получила возрастной рейтинг ESRB.

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Комментарии: 31
Ваш комментарий
Кроллег
12
TAPAKAH222

Конечно же сами игры, количество текста в них, сравнивать нельзя...

-5
N1k3_22

Наполненность текста:

Starfield = GoW + Horizon умножить на сколько? Чат, помогите

0
Кроллег N1k3_22

Да, действительно, помогите. Полная локализация одного Horizon - это сколько текстовых переводов Starfield? Или Психонафтов, которым сабы год переводили. Или Pentiment, который так и не перевели. Или новенькой Forza Motosport, где русский так же не заявлен, да и языков 15.

0
Mimpro TAPAKAH222

Бедная Майкрософт, ей тяжело было 9 осилить, а тут ещë просят

0
TRADS80

Это только большие студии могут позволить себе такие переводы. Вот парни делающие Старфилд в какой то маленькой конторке такой роскоши лишены.

12
PolGhost

Сравнил палку и бревно. Огромная разница в плане количества наполнения по контенту

0
Saylar307 PolGhost

Текстовый перевод сделать, то не сложно. Я надеюсь все же на релизе в старфилд будет русский

0
Сергей Понащенко PolGhost

ну они хотя бы титры завезли бы. Ну нет же. Одних политика останавливает, других нет.

0
KnDiman

Всё правильно сказал как говорил Сократ " Кто хочет действовать, тот ищет возможности, кто не хочет — ищет причины", больше чем уверен, что через недели 2 будет перевод от умельцев у которых гораздо меньше ресурсов, но больше желания.

1
PolGhost Saylar307

Текстовый - несомненно. Но опять же, зависит от количества этого текста и от его качества. Вспомните хотя бы как долго делался русский язык для Disco Elisium. Хотя в Starfield конечно английский не будет столь сложный. Но например ПОЛНЫЙ перевод Starfield, было бы явно сложнее сделать на множество языков, чем например в God of War. Банально потому что больше контента

0
Zodiac169

Ну ни чего, перед релизом вырежут русский, добавят украинский. Перспективный же язык.)

2
jax baron

они и этого сделать не могут.

1
Кей Овальд

Молодцы.

0
брaтанчик

Респект. Есть кому поучится

0
blink182182

Круто!

-1
-zotik-

А когда был маилз турция не была европой? У маилзане было даже сабов в тур псн

-2
jax baron

майлз был на одной ноге с торентом.

1
TAPAKAH222

Если использовать логику местных, то это означает, что они официально продают в РФ.

-5
Vinzed

У санта моники тоже на сайте много чего было написано до релиза игры. В итоге, в Турции не было озвучки. Надо смотреть по прошлым частям. Если в прошлой не было, то и в новых, скорее всего, не будет. И у паука, вроде как, нет озвучки в прошлых частях

-5
Кроллег

У Санта Моники был полный перевод, но только не во всех регионах. Британия пролетела вместе с Турцией, но при этом в Польше была полная локализация на русский.

И в прошлом пауке от инсомниаков была полная локализация.

2
Vinzed Кроллег

Речь про турецкий регион. У пауков есть там перевод? На странице магазина не заявлены

-1
Кроллег Vinzed

Ну, учитывая ущербный ПССтор с его урезанной информацией - покупать только после релиза, т.к. до релиза, какого-то чёрта, не указывают языки, на которые переведена игра (только если, например, как Hogwarts Legacy сами не укажут в каких регионах какой список языков будет, и то это не на странице игры ПССтора).

0
TAPAKAH222 Кроллег
Британия пролетела вместе с Турцией,

Боюсь спросить, но на каком языке разговаривают в этой далёкой Британии?)

-1
Кроллег TAPAKAH222

На арабском.

0
Dr_Shtopor

Хоспаде, опять слушать эти убогие голоса с переигрываниями/недоигрываниями/кривляниями/гномиками/потугами на пафос... Хорошо хоть, что всегда можно включить оригинал.

-6
UnRus

А украинского нет. Странно...

-8
Scerkrou7

Действительно, странно. Ведь этот язык очень популярный и на нем говорят, определено большой процент игроков

4
Dmitry_Quant Scerkrou7

Шутишь?)))

-2
0ncnjqybr

Для локализации на какой-либо язык нужно 2 условия. 1. На нем должна говорить хоть сколько-то платежеспособная аудитория. 2. На нем должен хоть кто-то говорить.

4