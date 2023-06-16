Insomniac Games подтвердила полную русскую локализацию Marvel's Spider-Man 2 ©

Создатели игры из Insomniac Games обновили список языков, которые будут доступны в Marvel's Spider-Man 2 - игра получит полную русскую локализацию. Судя по всему, турецкие аккаунты тоже смогут поиграть на русском языке. В общей сложности сиквел игры о дружелюбном соседе паучке перевели на 25 языков мира, для 11 из них также записали дубляж.

Таким образом, Insomniac Games подтвердила недавний слух, в котором также сообщалось о планах Sony переводить на русский язык все свои будущие крупные проекты.

Релиз Marvel's Spider-Man 2 запланирован на 20 октября 2023 года. А вчера игра получила возрастной рейтинг ESRB.