Серии Max Payne исполнилось 23 года

Франшиза Max Payne - одна из самых знаменитых в игровой индустрии. Несмотря на многолетнее отсутствие в индустрии революционного геймплея от третьего лица, эта игра, известная своим нуарным стилем, запоминающимися персонажами и революционным геймплеем от третьего лица, до сих пор вспоминается с любовью.
В настоящее время Remedy работает над возрождением серии, в виде двух ремейков первых частей. С огромным бюджетом эти проекты, безусловно, многообещающие. Сэм Лейк, продолжающий работать над ремейками, также напомнил, что IP уже 23 года.
Remedy выпустила оригинальный Max Payne 23 июля 2001 года. Игра быстро стала популярной как добротный шутер от третьего лица, но один элемент выделялся на фоне остальных.
Max Payne была одной из первых игр, в которой появился bullet time, и она, безусловно, популяризировала эту механику. Вдохновленный фильмами «Матрица», Макс мог входить в состояние замедленного движения и расправляться с врагами с предельной точностью и непревзойденным стилем.
Эта механика, хотя и простая на бумаге, делала игровой процесс более увлекательным и приятным. В остальном игра преуспела в таких областях, как визуальное оформление и сюжет. Невероятным было и голосовое сопровождение, благодаря великолепной игре Джеймса МакКэффри в роли Макса.
Вспоминая об игре, Сэм Лейк в своем недавнем твите отразил смерть актера озвучки, заявив, что он был неотъемлемой частью всех прошлых игр. Конечно, трудно представить, как бы сложилась франшиза без его голоса в главной роли.
После успешного запуска Max Payne быстро разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Изначально игра была выпущена для PC, но Remedy быстро перенесла ее на такие платформы, как PS2, Xbox и Mac OS X.
"Вдохновленный фильмами «Матрица», Макс мог входить в состояние замедленного движения и расправляться с врагами с предельной точностью и непревзойденным стилем" --- Max Payne не перенимал эту фишку с Матрицы, просто Матрица вышла раньше чем Макс Пэйн. Фишки с замедлением времени были вдохновлены боевиками с Джоном Ву, классический пример - "Без лица", где было и замедление времени, и прыжки с замедлением времени
Эх... вот уж воистину раньше умели делать игры с душой! Как же я постарел :( когда она вышла, я готовился к своему первому диплому магистра, на написание которого с трудом отрывался от игры.
Кстати начальный состав Remedy Entertainment был всего из 5-6 человек. Цены на аренду помещений у нас в Финляндии уже в начале 90-ых были заоблачными. И они базировались в гараже. Офис был в гараже!
как же я тащился от нее, графон в то время воспринимался как ультрареалистичный
Ага, я до сих пор помню квадратные колеса на машинах.
Не пиз*и там норм колеса
Да он просто не играл , или настолько стар, что уже склероз
топ игра
Впервые увидел её в 2001-м (или уже 2002-м) у отца на работе. Кто-то из его помощников, видимо, установил и втихаря поигрывал в "свободное" время. Графика и спецэффекты на тот момент действительно были обалденными: помню, как стёкла и кафель в квартире в самом начале эффектно крошились от выстрелов - по сравнению с играми, которые я видел до этого, визуальная часть казалась просто суперской :) Немного поиграл у него на работе, а вот дома, когда получил диск, уже не поиграл, т.к. тупо не запустилась)).
Однажды придя в обменник, чтобы выменять новых игр для 3do, я и увидел сие чудо на пк, в который судя по всему можно было поиграть за деньги. К слову свой комп появится только в 2003, ну и видимо где-то плюс минус в этот период я смог погрузиться в мир этой шикарной игры. А вот вторую часть мое железо уже не тянуло. Только сейчас понимаю, что даже на 2003 год нам втюхали уже крайне слабый пк) Время такое было.
// Олег Шахов
Да ладно тебе, сколько, лет 35-36
Ждëм ремейки. Возможно, когда-то выйдут
правильнее написать - ремейк первых двух частей. Это будет одна игра
Техно-демка как часть вроде 3дмарка превратилась в игру в итоге. Ведь такая физика вроде разлета колонн при попадании пуль в них была новинкой. Про замелдение времени промолчу ибо это и так известно.