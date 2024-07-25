Серии Max Payne исполнилось 23 года

Франшиза Max Payne - одна из самых знаменитых в игровой индустрии. Несмотря на многолетнее отсутствие в индустрии революционного геймплея от третьего лица, эта игра, известная своим нуарным стилем, запоминающимися персонажами и революционным геймплеем от третьего лица, до сих пор вспоминается с любовью.

В настоящее время Remedy работает над возрождением серии, в виде двух ремейков первых частей. С огромным бюджетом эти проекты, безусловно, многообещающие. Сэм Лейк, продолжающий работать над ремейками, также напомнил, что IP уже 23 года.

Remedy выпустила оригинальный Max Payne 23 июля 2001 года. Игра быстро стала популярной как добротный шутер от третьего лица, но один элемент выделялся на фоне остальных.

Max Payne была одной из первых игр, в которой появился bullet time, и она, безусловно, популяризировала эту механику. Вдохновленный фильмами «Матрица», Макс мог входить в состояние замедленного движения и расправляться с врагами с предельной точностью и непревзойденным стилем.

Эта механика, хотя и простая на бумаге, делала игровой процесс более увлекательным и приятным. В остальном игра преуспела в таких областях, как визуальное оформление и сюжет. Невероятным было и голосовое сопровождение, благодаря великолепной игре Джеймса МакКэффри в роли Макса.

Вспоминая об игре, Сэм Лейк в своем недавнем твите отразил смерть актера озвучки, заявив, что он был неотъемлемой частью всех прошлых игр. Конечно, трудно представить, как бы сложилась франшиза без его голоса в главной роли.

После успешного запуска Max Payne быстро разошлась тиражом в 4 миллиона копий. Изначально игра была выпущена для PC, но Remedy быстро перенесла ее на такие платформы, как PS2, Xbox и Mac OS X.