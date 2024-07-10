Представлены новые скриншоты Metro Awakening

Постапокалиптическая серия игр Metro, основанная на одноименной серии научно-фантастических романов-бестселлеров Дмитрия Глуховского, погрузила игроков в гнетуще темную и сырую подземную сеть и руины за ее пределами.
Очень захватывающая и получившая признание критиков, франшиза на сегодняшний день породила три игры. До конца года это число достигнет четырех с выходом VR-игры Metro Awakening, анонсированная на State of Play в январе этого года. Vertigo Games — создатель Arizona Sunshine и After The Fall — сообщила, что последние несколько лет работала над совершенно новой игрой. Metro Awakening — это отдельная история, действие которой происходит до событий оригинальной игры — Metro 2033.
VR-игра? У меня нет шлема.. Пожалуй, пройду мимо..
так все выбрались уже из метро и жизнь наладилась)) // Константин Игоревич
виар шлем стоит как компьютер и мало у кого есть
HF Alyx успешно прошел на пекарне с трансляцией изображения на VR шлем Pico4. Надеюсь здесь так же не будет проблем с совместимостью. В общем жду. В VR мире мало проектов подобной проработки.
VR_ хрень. Лучше бы продолжение игры сделали бы от 1-ого лица как предыдущие части. Ее не кто и не купит. Короче провал!!!!
HF Alyx это расскажите. Существует вполне себе достаточное количество игроков, которые ждут качественные VR проекты подобного уровня, т.к. в текущий момент подобных игр по пальцам пересчитать (все остальное - индюшатина похожая на мобильный гейминг, а не реальный VR опыт).
Да, это блюдо не для всех, но если вы не едите черную икру, это не значит что ее никто не ест и она не нужна и ничего не стоит.
какой самый нормальный шлемак брать под нее? не разбираюсь в них, но бабки не проблема
Если бабки не проблема, тогда бери ВСЕ шлемы, что найдёшь в ближайшем магазине. Пробуй ВСЕ!
Quest 2 или 3(недавно вышел, дольше будет актуален), у меня 2... думаю иногда продать его или посидеть подольше... может до 4 хватит...
Если вот только под нее, без расчета на то, что будешь играть еще во что-то, то PSVR2, но к нему нужна PS5 (не слушай тех кто говорит что можно с ПК. К пк он коннектится убогим куском огрызка без большей части функций).
Если плойки нет, но есть комп, то или Valve Index полным набором, или Quest 3.
Это типа самые дорогобогато варианты.
Работает на ПК*
*только с покупкой дополнительного переходника
*без HDR
*без вибрации гарнитуры
*без отслеживания взгляда
*без обратной отдачи курков