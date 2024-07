Представлены новые скриншоты Metro Awakening

Постапокалиптическая серия игр Metro, основанная на одноименной серии научно-фантастических романов-бестселлеров Дмитрия Глуховского, погрузила игроков в гнетуще темную и сырую подземную сеть и руины за ее пределами.

Очень захватывающая и получившая признание критиков, франшиза на сегодняшний день породила три игры. До конца года это число достигнет четырех с выходом VR-игры Metro Awakening, анонсированная на State of Play в январе этого года. Vertigo Games — создатель Arizona Sunshine и After The Fall — сообщила, что последние несколько лет работала над совершенно новой игрой. Metro Awakening — это отдельная история, действие которой происходит до событий оригинальной игры — Metro 2033.