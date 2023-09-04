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Metro Exodus 15.02.2019
8.7 4 625 оценок

Модер создал мод для Metro Exodus с открытым миром

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Atomicbarrel
Новости

Ни для кого не секрет, что разработчики последней части серии Metro, выпустили SDK для создания модификаций к своей игре. И вот, наконец, появился серьезный проект от модера ADRUNKEWOK.

Как сообщается сам модер, он всегда мечтал создать свой уровень для игры METRO EXODUS. С появлением SDK его мечта осуществилась и он захотел поделиться своим результатом с другими.

Проект обещает игрокам открытый мир, свободу действий и интересные локации. По словам модера, каждый обьект размещен им вручную. Планируется дальнейшее развитие проекта и его доработка.

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Комментарии: 9
Ваш комментарий
NargrubWal

Как правило, у мододелов, очень много хороших идей, но часто запал заканчивается.

10
Sober Thinker

вот бы уровни из сталкера на этот двиг

5
Георгий Тимошин

Как бы это движок от сталкера, но полностью переработанный.Можно сказать что движок метро - это форк движка сталкера. Так что в теории можно перенести сталкер на метро, но это очень много работы.

-3
Garris1304 Георгий Тимошин

Где ты там движок от сталкера увидел? когда ребята сами создавали свой движок с нуля.

1
Rey Harley

Таких локаций и в Сталкере полно, все же Эксодус любят не за это. Здесь нужна проработка как было в оригинальной игре, но модеры либо не смогут, либо будут делать уровень годами

4
Porsche911GT3RS

Как по мне, на открытой карте, у автора просто нагромождение 3д моделей. Что там делает модель упавшего самолёта, и нет на земле никаких следов его падения. Хотя бы траншею сделать и пеньков наставить, типа самолёт деревья снёс.

3
sega443

интересно

1
gjxnf82

Выглядит, прямо скажем, скучновато. Размещение каждого объекта вручную, ну не знаю, быть может, но от этого всё равно не создаётся какой-то общей картины, всё выглядит как произвольно расставленные предметы.

1
YouTube_GamesTezi

Выглядит плохо, тут нужен толковый арт-дизайнер.

1