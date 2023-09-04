Модер создал мод для Metro Exodus с открытым миром

Ни для кого не секрет, что разработчики последней части серии Metro, выпустили SDK для создания модификаций к своей игре. И вот, наконец, появился серьезный проект от модера ADRUNKEWOK.
Как сообщается сам модер, он всегда мечтал создать свой уровень для игры METRO EXODUS. С появлением SDK его мечта осуществилась и он захотел поделиться своим результатом с другими.
Проект обещает игрокам открытый мир, свободу действий и интересные локации. По словам модера, каждый обьект размещен им вручную. Планируется дальнейшее развитие проекта и его доработка.
Как правило, у мододелов, очень много хороших идей, но часто запал заканчивается.
вот бы уровни из сталкера на этот двиг
Как бы это движок от сталкера, но полностью переработанный.Можно сказать что движок метро - это форк движка сталкера. Так что в теории можно перенести сталкер на метро, но это очень много работы.
Где ты там движок от сталкера увидел? когда ребята сами создавали свой движок с нуля.
Таких локаций и в Сталкере полно, все же Эксодус любят не за это. Здесь нужна проработка как было в оригинальной игре, но модеры либо не смогут, либо будут делать уровень годами
Как по мне, на открытой карте, у автора просто нагромождение 3д моделей. Что там делает модель упавшего самолёта, и нет на земле никаких следов его падения. Хотя бы траншею сделать и пеньков наставить, типа самолёт деревья снёс.
интересно
Выглядит, прямо скажем, скучновато. Размещение каждого объекта вручную, ну не знаю, быть может, но от этого всё равно не создаётся какой-то общей картины, всё выглядит как произвольно расставленные предметы.
Выглядит плохо, тут нужен толковый арт-дизайнер.