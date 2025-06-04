Дополнение Monster Hunter Rise: Sunbreak разошлось тиражом 10 миллионов копий

Capcom объявила, что расширение Sunbreak для Monster Hunter Rise превысило 10 миллионов проданных копий. Это еще одна веха для популярной игры японской компании по охоте на монстров, которая подтверждает себя как одна из самых прибыльных серий, особенно после успеха последней части Monster Hunter Wilds, которая была продана тиражом более 10 миллионов копий всего за один месяц.

Monster Hunter Rise: Sunbreak дебютировала в июне 2022 года на ПК в Steam и Switch, а в апреле следующего года — на PlayStation и Xbox. Это существенное дополнение к оригинальной Rise, которое вводит неизбежный ранг мастера, новых монстров, оружие, броню, задания и события для сотен часов игрового процесса.