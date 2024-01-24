В Monster Hunter Rise снова можно играть на Steam Deck

Вслед за добавление DRM в старые игры, Capcom выпустила обновление для Monster Hunter Rise, добавив в последнюю игру франшизы тот же DRM-Enigma Protector. Как и в прошлый раз, обновление вызвало немало споров: игроки сообщили, что добавление нового DRM сломало совместимость игры со Steam Deck.
После этого Capcom выпустила новый патч для Monster Hunter Rise, исправляющий проблемы с совместимостью игры со Steam Deck. Однако, судя по всему, ущерб уже нанесен: отзывы пользователей игры на Steam резко упали. На момент написания статьи последние отзывы о игре находятся на уровне "В основном отрицательные", при этом учитывается 3 431 отзывов.
Судя по этим отзывам, некоторые игроки возмущены тем, что обновление нарушило совместимость игры со Steam Deck, а также добавило новые DRM.
Ранее в этом месяце Capcom выпустила аналогичное обновление для Resident Evil Revelations, добавив в старый хоррор Enigma Protector DRM. Обновление вызвало аналогичный резонанс: игроки заявили, что DRM ухудшила производительность игры. Capcom добавила DRM к нескольким своим играм, включая такие недавние релизы, как Mega Man Battle Network Legacy Collection и Ghost Trick: Phantom Detective.
В последнее время все чаще закрадывается мысль, что капком ошиблись в своем названии. Правильное название должно быть Crapcom.