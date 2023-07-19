NetherRealm Studios намекает на интересные новости про Mortal Kombat 1 в эту пятницу: "Вы не захотите это пропустить" ©

Поклонники жанра файтингов уже давно не испытывают недостатка в игре, и, судя по всему, все будет еще лучше. Mortal Kombat 1 будет играть в этом не последнюю роль: все, что мы видели о грядущей перезагрузке, выглядит более чем многообещающе. Вскоре NetherRealm Studios сможет показать еще больше.

Мы уже знали, что Mortal Kombat 1 будет представлен на предстоящей выставке San Diego Comic-Con, но на днях разработчики сообщили точную дату. Панель назначена на пятницу, 21 июля, и будет длиться целый час. О том, кто будет присутствовать на панели и чего можно ожидать от нее в плане новых анонсов, пока ничего не сообщается. NetherRealm лишь назвала это тем, что "вы не захотите пропустить".

Учитывая место проведения мероприятия, вполне логично, что будут официально представлены персонажи DLC для Mortal Kombat 1, которые, согласно утечкам, включают Миротворца из DC, Омнимена из "Неуязвимого" и Хомлендера из "Пацанов". Фанаты так же предполагают, что будет представлена Ашра в качестве одного из бойцов.

Ранее было подтверждено, что Marvel's Spider-Man 2 также будет представлен на San Diego Comic-Con.

Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и ПК.