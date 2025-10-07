EA отключила серверы Need for Speed Rivals

EA закрыла серверы гоночной аркады Need for Speed Rivals. Об отключении сетевой составляющей тайтла издатель предупреждал еще в середине июля 2025 года. Отныне пользователям доступен только одиночный режим.

Need for Speed Rivals вышла в 2013 году. Гонка предлагает выбор между двумя сторонами — гонщиками и полицейскими — каждая со своей прогрессией и машинами. Действие происходит в открытом мире вымышленного округа Рэдвью.

Последней игрой серии Need for Speed остается Unbound, вышедшая в декабре 2022 года. С тех пор EA заморозила франшизу ради Battlefield 6 — над шутером в том числе работает Criterion Games, ответственная за недавние игры серии NFS.

Ранее EA объявила, что в 2025 без сетевых функций также останутся FIFA 23 (30 октября) и Madden 22 (20 октября). В январе 2026-го издатель закроет серверы Anthem — провального лутер-шутера студии BioWare.