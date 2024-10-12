Спустя 18 лет после релиза, российский шутер Neuro дебютирует в Steam

Судя по всему, издательство Strategy First решило основательно заняться переизданием старых игр. Буквально на днях они порадовали игроков украинским шутером Pirate Hunter: Сомалийский капкан, а теперь настал черёд российской разработки — Neuro от студии Revolt Games. Игра изначально вышла ещё 10 марта 2006 года.

Действие этого научно-фантастического шутера разворачивается в четвёртом веке космической эры. Главный герой, Джеймс Гравесен, — молодой боец-псионик, работающий на могущественную организацию, контролирующую человечество, расселившееся по галактике. Впрочем, первое же задание оборачивается крупными неприятностями, и теперь Джеймсу предстоит пройти жёсткое испытание на выживание. К счастью, в его арсенале целый набор пси-способностей: от экстрасенсорного зрения до пирокинеза и ментального удара.

Что касается геймплея, то игрокам предстоит исследовать 9 локаций, сражаться с 35 видами противников и освоить 8 типов оружия. Главное, не забывать: «мысль может как спасти, так и убить».

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