ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Neva 15.10.2024
Адвенчура, Логические, Платформер
5.7 17 оценок

Хвалебный трейлер красочного платформера Neva подчеркивает признание критиков

butcher69
Новости

Игра Neva от студии Nomada Studio выходит уже сегодня, 15 октября, на Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, PS4 и PS5. Уже сейчас критики положительно оценивают платформер, что подчеркивается в новом хвалебном трейлере, доступном для просмотра.

Сюжет Neva рассказывает о волчонке по имени Нева и девушке Альбе, которые путешествуют по миру, охваченному таинственной коррупцией. Эта сила разрушает природу, и игрокам предстоит защищать Неву от врагов. С течением времени волк взрослеет, а дуэт преодолевает меняющиеся ландшафты и сражается с тьмой.

Как и предыдущая игра студии, Gris, Neva отличается рисованным вручную художественным стилем. Игра сочетает платформенные элементы с масштабными сражениями, где Альба использует меч, а Нева помогает побеждать врагов.

0
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
William Dwight

"охваченному таинственной коррупцией" Ты хоть читай, что переводчик выдает

0
saiditsme

Proyecto financiado por el Ministerio de Cultura y Deporte “Ayudas para la promoción del sector del videojuego, del pódcast y otras formas de creación digital, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia”

Кто бы мог подумать 🤔

-1
William Dwight

и че?

0