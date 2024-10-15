Хвалебный трейлер красочного платформера Neva подчеркивает признание критиков

Игра Neva от студии Nomada Studio выходит уже сегодня, 15 октября, на Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PC, PS4 и PS5. Уже сейчас критики положительно оценивают платформер, что подчеркивается в новом хвалебном трейлере, доступном для просмотра.

Сюжет Neva рассказывает о волчонке по имени Нева и девушке Альбе, которые путешествуют по миру, охваченному таинственной коррупцией. Эта сила разрушает природу, и игрокам предстоит защищать Неву от врагов. С течением времени волк взрослеет, а дуэт преодолевает меняющиеся ландшафты и сражается с тьмой.

Как и предыдущая игра студии, Gris, Neva отличается рисованным вручную художественным стилем. Игра сочетает платформенные элементы с масштабными сражениями, где Альба использует меч, а Нева помогает побеждать врагов.