NieR: Automata преодолела отметку в 9 миллионов проданных копий

Компания Square Enix объявила, что общий объём мировых поставок и цифровых продаж NieR: Automata превысил 9 миллионов копий.

Ещё в феврале 2024 года игра достигла отметки в 8 миллионов копий, а сейчас продолжает укреплять свои позиции как одна из самых успешных работ компании.

NieR: Automata, разработанная PlatinumGames, дебютировала в Японии 23 февраля 2017 года на PlayStation 4. В марте того же года она появилась в Северной Америке и Европе, а затем была выпущена на PC через Steam 17 марта. Версия для Xbox One стала доступна 26 июня 2018 года.

С тех пор проект получил несколько обновлённых изданий: Game of the YoRHa Edition в феврале 2019 года для PS4 и PC, а также The End of YoRHa Edition для Nintendo Switch, которая вышла 6 октября 2022 года.