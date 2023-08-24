Трейлер крупного обновления Echoes для No Man's Sky ©

Вашему вниманию предлагается трейлер к обновлению No Man's Sky: Echoes для научно-фантастической приключенческой игры на выживание. Echoes пересматривает космические бои в No Man's Sky, впервые вводя сражения между грузовыми кораблями. Игроки смогут открыть для себя новую расу роботов и выполнять задания, зарабатывая механические детали для создания роботов-аватаров.

В No Man's Sky Echoes также появились новые пиратские грузовые корабли, и игрокам предстоит защищать свои флоты и пролетать через вражеские окопы, чтобы уничтожить их. Кроме того, путешественники теперь могут стать торговцами многофункциональными инструментами, обменивая и сдавая в металлолом оружие. В игре можно приобрести новое мощное оружие Atlas, а также собрать свой собственный церемониальный посох. Посмотрите трейлер, чтобы узнать, что нового появилось в последнем обновлении.

Выход No Man's Sky: Echoes состоится уже сегодня, 24 августа 2023 года.