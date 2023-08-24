Трейлер крупного обновления Echoes для No Man's Sky

Вашему вниманию предлагается трейлер к обновлению No Man's Sky: Echoes для научно-фантастической приключенческой игры на выживание. Echoes пересматривает космические бои в No Man's Sky, впервые вводя сражения между грузовыми кораблями. Игроки смогут открыть для себя новую расу роботов и выполнять задания, зарабатывая механические детали для создания роботов-аватаров.
В No Man's Sky Echoes также появились новые пиратские грузовые корабли, и игрокам предстоит защищать свои флоты и пролетать через вражеские окопы, чтобы уничтожить их. Кроме того, путешественники теперь могут стать торговцами многофункциональными инструментами, обменивая и сдавая в металлолом оружие. В игре можно приобрести новое мощное оружие Atlas, а также собрать свой собственный церемониальный посох. Посмотрите трейлер, чтобы узнать, что нового появилось в последнем обновлении.
Выход No Man's Sky: Echoes состоится уже сегодня, 24 августа 2023 года.
Да разработчики конечно просто титаны,это притом что на старте игра была кастрированной поделкой и как они её в итоге допилили.
Вот это реально классно,по идее теперь для грузовика должны добавить возможность устанавливать ещё и разное вооружение.
Грузовой корабль должен вообще стать домом - крепостью. Ты на нём живешь, исследуешь, летаешь, торгуешь, воюешь, отправляешь экспедиции и т.д.
Домом то он уже давно стал,там можно огромнейшую базу отстроить,у меня к сожалению весь лимит построек ушёл на 6 огромных заводов и теперь я даже небольшую базу не могу отстроить.
В видосе человек просто мега базу построил,у меня просто челюсть отвисла,при чём он ещё и гайд запилил как её строить.
Проблема в том что весь контент одноразовый, один раз прошел и всё. К примеру поселение вроде как развиваешь, но в этом нет ничего интересного, раз в пару дней принял решение и всё, нападение роботов, они просто появляются в центре поселения, тупо в общем. Ещё как пример на разломанные корабли высаживаешься, просто ищешь записки и убиваешь всякую мелочь это весь контент, один раз прошел и можно дальше не проходить, всё одно и тоже. Вместо кучки контента нового лучше старый допилить или дополнить, чем создавать контент на один раз.
Просто видимо эта игра не для тебя,я например свои шесть заводов по добыче активированного индия а затем ещё и фермы для производства устройства стазиса (это ещё до обновления 4.0 сейчас их строить нет ни какого смысла так как цены просто неадекватные сделали проще наклепать кучу заводов по добыче золота и не парится) строил довольно долго это очень долгий и интересный процесс,там надо сначала найти нужные планеты в определенных системах с определёнными типом звезд,затем месторождения газов,минералов и что бы электроаномалии были рядом,потом всё это застроить извлекателями и складами,когда наконец потекли миллиарды я начал переделывать свой флот фригатов в живые корабли это тоже очень долгий,дорогой и интересный процесс и таких интересных элементов и механик так вагон и маленькая тележка,экспедиции,печально что они только определённое время идут,а в режиме выживания это вообще значительно дольше и интересней делать.
Игра как раз для меня, я люблю исследовать все закоулки, сколько я охотился за черным грузовым кораблем эх. Проблема в доп.контенте, он просто скучен и однообразен, я понимаю что все обновы бесплатные, но можно же сделать интереснее, лучше бы 2 часть делали, чем добавлять эти капли контента одноразовые.
Не зря купил эту игру месяц назад, разработчикам похвала.
ОФигеть, как четко игра стало выглядеть в VR на Ps5. Теперь это маст хев для всех обладателей шлема
Starfield vs No Man Sky
Не смотря на схожесть игры совершенно про разное,в No Men Sky ни врагов (ну кроме пиратов и стражей) перестрелок практически нет,ни огромных локаций для исследования нет,опять же квесты и сюжет тут тупо для галочки,ни каких фракций с возможностью в них вступить и т.д.
старфилд рпг, nms песочница с элементами выживача
шон, сделай уже кастомизацию корабля!
что бы не бегать и искать который тебе понравится.
Можно через редактор сейвов сделать такой который тебе нравится (там можно практически любой элемент изменить),при чём что звездолет что грузовик,конечно если ты проходишь эту игру первый раз злоупотреблять этим не стоит,а так конечно кастомизации не хватает.
По ссылке можешь посмотреть,там куча прикольных моделей есть.
https://www.playground.ru/redirect/https/discord.com/channels/627059745160953866/1093210670062911628
анимации ходьбы словно на лыжах едет
Не знаю игра конечно классная, но летать с планеты на планету надоедает очень быстро, боевка никакая, ни на поверхности планеты ни в космосе, стройка ограничена, вот если бы можно было планету застраивать прям плотно плотно, вот тогда да, а так прошел сюжет, долетел до центра галактики и все, алясики, приплыли, ну не хватает ей чего то реально не хватает