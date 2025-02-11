Создатель Okami не советует играть в версию для Wii

Геймдиректор Okami Хидеки Камия заявил, что не рекомендует версию игры для Wii. Изначально Okami вышла в 2006 году на PS2, а порт на Wii появился в 2008 году благодаря студии Ready at Dawn. Однако перенос оказался сложным – разработчики начинали без исходных активов и вынуждены были переделывать игру.

Один из подписчиков спросил Камию, стоит ли играть в Wii-версию. Разработчик ответил: «Если играть сейчас, то лучше выбрать HD-версию. Лично я не хочу, чтобы вы играли в версию для Wii».

Сейчас Камия работает над сиквелом Okami в студии Clovers совместно с Capcom.