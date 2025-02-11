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Okami 20.04.2006
Экшен, Адвенчура
7.5 84 оценки

Создатель Okami не советует играть в версию для Wii

butcher69
Новости

Геймдиректор Okami Хидеки Камия заявил, что не рекомендует версию игры для Wii. Изначально Okami вышла в 2006 году на PS2, а порт на Wii появился в 2008 году благодаря студии Ready at Dawn. Однако перенос оказался сложным – разработчики начинали без исходных активов и вынуждены были переделывать игру.

Один из подписчиков спросил Камию, стоит ли играть в Wii-версию. Разработчик ответил: «Если играть сейчас, то лучше выбрать HD-версию. Лично я не хочу, чтобы вы играли в версию для Wii».

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Сейчас Камия работает над сиквелом Okami в студии Clovers совместно с Capcom.

-1
3
Okami
20.04.2006
Комментарии: 3
Ваш комментарий
5upZiro

Я тоже.

-1
fortuneismax

я в HD играть не хочу, выглядит невероятно всрато

0
5upZiro fortuneismax

Хозяин-барин. Всё равно не рекомендую.

0