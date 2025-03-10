Создатели сиквела Okami могут заняться новым IP после завершения разработки

Хидеки Камия, создатель знаменитой игры Okami, в настоящее время работает со студией Clovers над сиквелом этого культового экшена. Однако, несмотря на внимание к продолжению Okami, Камия и его команда не собираются ограничиваться только сиквелами. В интервью японскому изданию GameSpark, Камия и Кенто Кояма поделились своими амбициозными планами на будущее.

Кояма заявил, что Clovers не ограничивает себя в создании игр и не закрывает возможности для новых идей. Он подчеркнул, что после завершения работы над Okami 2 студия может заняться созданием нового оригинального IP, если проект покажется интересным.

«Мы не ограничиваем свои методы. Если нам предложат интересный проект, даже с использованием уже существующего IP, и мы сможем привнести что-то уникальное, мы с радостью возьмемся за это», — отметил Камия. В то же время он добавил, что если они получат предложение для создания оригинальной игры, она будет в приоритете, поскольку главное — это создать нечто новое и захватывающее.

Камия также подчеркнул, что хотя в настоящее время внимание сосредоточено на Okami, студия не хочет, чтобы поклонники считали это последним проектом. Он выразил благодарность за ожидания фанатов, но отметил, что это не означает, что Clovers будет заниматься только старыми франшизами.

Clovers, основанная в 2004 году, стала известной благодаря таким играм, как Viewtiful Joe и God Hand, а также Okami. Камия отметил, что хотя некоторые фанаты могут разочароваться в том, что старые игры не вернутся, студия готова предложить новые и свежие идеи.

Также в этом месяце Камия выразил желание вернуться к проекту Scalebound, отмененному в 2017 году, который должен был стать крупным релизом для Xbox One. Камия показал свое волнение, вспоминая этот проект, который, хотя и не был завершен, все еще вызывает у него гордость.

Сиквел Okami был представлен на церемонии The Game Awards 2024. Этот проект станет новым шагом для Clovers, и поклонники с нетерпением ждут, что студия принесет в мир видеоигр после работы над этим продолжением.