Живописная приключенческая игра OU выходит 31 августа ©

Живописная приключенческая игра OU будет выпущена для Switch и ПК в Steam 31 августа, объявили издатель и разработчик G-Mode и разработчик room6. При запуске он будет поддерживать английский и японский языки, а обновление для добавления дополнительных языков запланировано на более поздний срок.

Это место — У-хрония, туманный мир, который живет туманными воспоминаниями о далеком прошлом. OU, мальчик, просыпается в высохшем русле реки без каких-либо собственных воспоминаний. Он встречает Зарри, опоссума с пылающим хвостом, который направляет его в путешествие, чтобы узнать его историю.