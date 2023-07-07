Живописная приключенческая игра OU выходит 31 августа

Живописная приключенческая игра OU будет выпущена для Switch и ПК в Steam 31 августа, объявили издатель и разработчик G-Mode и разработчик room6. При запуске он будет поддерживать английский и японский языки, а обновление для добавления дополнительных языков запланировано на более поздний срок.
Это место — У-хрония, туманный мир, который живет туманными воспоминаниями о далеком прошлом. OU, мальчик, просыпается в высохшем русле реки без каких-либо собственных воспоминаний. Он встречает Зарри, опоссума с пылающим хвостом, который направляет его в путешествие, чтобы узнать его историю.
Смотрю на эту игру и думаю, жаль что почти загнулись жанры поинт-энд-клик и квест. Так было бы кайфово пару вечеров провести за решением пары головоломок с живописными задниками, релаксирующей музыкой и возможно неплохой историей, приправленной шутками. Но увы последние знаковые игры жанра вышли ещё в середине 00х, а добрая половина проектов из 90х имеет совершенно не интуитивные решения головоломок, что без гайдов иногда не разберешься, только методом тыка. Благо ещё выходят игры других жанров для тех же потребностей, по типу Stray, Teardown и Inscryption, можно было бы еще рогалики отнести к оным, но они не настолько медитативные.