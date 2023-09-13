Эмбер Херд показывала Илону Маску косплей на Ангела из Overwatch

Актриса Эмбер Херд, которая прославилась на весь мир судебной тяжбой с бывшем мужем Джонни Деппом, оказалась еще и косплейщицей. Уолтер Айзексон, автор новой биографии Илона Маска, рассказал, что Херд создала для самого богатого геймера планеты косплей Ангела из Overwatch, когда та встречалась с ним за спиной у Деппа.
[Маск] сказал ей, что она напоминает ему Ангела, его любимого персонажа в Overwatch, поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с ног до головы, чтобы разыграть для него ролевую игру, — поведал Айзексон, ссылаясь на слова самой Херд.
Впрочем, разнообразные любовные утехи не смогли спасти их отношения. И всему виной эксцентричный характер миллиардера.
Илон любит огонь, — сказала Херд Айзексону, — и иногда он его обжигает.
Также Айзексона обращает внимание на увлечение Маска игрой Elden Ring, в которой тот провел «много времени в самых опасных регионах игры, в огненно-красном адском ландшафте демонов, известном как Кэлид», прежде чем решил купить Twitter.
Как мило... какающий ангел. 🤡
Грязная шлю получила свое наказание
А вот собственно сам косплей....
У него есть огромная куча денег и популярность, нет чтобы как Дикаприо брать молодых, он тратит время на такое
Это реально она?не фотошоп?
Лучше вместо костюма купила бы себе подгузник, если понимаете о чем я :)
Нет, ну ребят, ну вы чего? Она же прославилась совсем не этим... А тем, что навалила кучу на кровать Депу
И даже в косплее она обосралась
О а чё новость для Overwatch делает в Overlewd? Ни кто кроме меня не заметил🤔🤨
она ж сирунишка )
Разносторонняя девушка, и в капрофилиб может и в ролевые игры, ведомо для нее нет слова нет :)
Хм.. Косплеила Ангела из Овервотча. Ну а для полноты образа, она решила.. Бурлестать. Олды в теме за эту пасту
А где фото или видео????
Ну, хоть Илону она в постель не нагадила. Получается, Маск наставил рога Деппу)
Интересно, что помимо всего прочего, Илон умудряется еще и находить время на игры, особенно такие требовательные ко времени как ЕR
Интересно, что помимо всего прочего, Илон умудряется еще и находить время на игры - а он что, чем-то прям занят? Судя по тому что он творит - он как раз играм/веществам/хавке времени уделяет ого-го сколько
Да занят, вроде же у него крупный бизнес, который надо контролировать и разная научно-общественная деятельность.
Бизнес есть да. Правда видя то, как он с ним управляется - то по уровню приоритета это где-то между "закинуть вещи в стиралку" и "заказать питсу". А про научную деятельность первый раз слышу чтоб он ей занимался
Да, она определенно заслуживает хейта. Но как же тяжело бороться с неопределимой силой своих фетишей и не возносить ее до богини.
Чел, это обычная баба. Две ноги, две руки, две сиськи. Только что чердак протек
В этом то и дело. Обычная баба меня не привлечет.