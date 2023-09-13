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Overwatch 24.05.2016
7.7 2 211 оценок

Эмбер Херд показывала Илону Маску косплей на Ангела из Overwatch

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ltdx
Новости

Актриса Эмбер Херд, которая прославилась на весь мир судебной тяжбой с бывшем мужем Джонни Деппом, оказалась еще и косплейщицей. Уолтер Айзексон, автор новой биографии Илона Маска, рассказал, что Херд создала для самого богатого геймера планеты косплей Ангела из Overwatch, когда та встречалась с ним за спиной у Деппа.

[Маск] сказал ей, что она напоминает ему Ангела, его любимого персонажа в Overwatch, поэтому она потратила два месяца на разработку и заказ костюма с ног до головы, чтобы разыграть для него ролевую игру, — поведал Айзексон, ссылаясь на слова самой Херд.

Впрочем, разнообразные любовные утехи не смогли спасти их отношения. И всему виной эксцентричный характер миллиардера.

Илон любит огонь, — сказала Херд Айзексону, — и иногда он его обжигает.

Также Айзексона обращает внимание на увлечение Маска игрой Elden Ring, в которой тот провел «много времени в самых опасных регионах игры, в огненно-красном адском ландшафте демонов, известном как Кэлид», прежде чем решил купить Twitter.

-19
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
ColorCub

Как мило... какающий ангел. 🤡

17
Adalat

Грязная шлю получила свое наказание

10
Gutsz

А вот собственно сам косплей....

10
Rey Harley

У него есть огромная куча денег и популярность, нет чтобы как Дикаприо брать молодых, он тратит время на такое

5
Stalker608

Это реально она?не фотошоп?

0
Rey Harley

Лучше вместо костюма купила бы себе подгузник, если понимаете о чем я :)

4
Сyberpunk
которая прославилась на весь мир судебной тяжбой

Нет, ну ребят, ну вы чего? Она же прославилась совсем не этим... А тем, что навалила кучу на кровать Депу

3
Slow Slade Snow Snake

И даже в косплее она обосралась

1
saa0891
Эмбер Херд показывала Илону Маску
0
Anklava

О а чё новость для Overwatch делает в Overlewd? Ни кто кроме меня не заметил🤔🤨

0
Top Trader

она ж сирунишка )

0
worys

Разносторонняя девушка, и в капрофилиб может и в ролевые игры, ведомо для нее нет слова нет :)

0
CallXO3

Хм.. Косплеила Ангела из Овервотча. Ну а для полноты образа, она решила.. Бурлестать. Олды в теме за эту пасту

0
askazanov

А где фото или видео????

0
AndralStormborn

Ну, хоть Илону она в постель не нагадила. Получается, Маск наставил рога Деппу)

Интересно, что помимо всего прочего, Илон умудряется еще и находить время на игры, особенно такие требовательные ко времени как ЕR

-1
CallXO3

Интересно, что помимо всего прочего, Илон умудряется еще и находить время на игры - а он что, чем-то прям занят? Судя по тому что он творит - он как раз играм/веществам/хавке времени уделяет ого-го сколько

0
AndralStormborn CallXO3

Да занят, вроде же у него крупный бизнес, который надо контролировать и разная научно-общественная деятельность.

0
CallXO3 AndralStormborn

Бизнес есть да. Правда видя то, как он с ним управляется - то по уровню приоритета это где-то между "закинуть вещи в стиралку" и "заказать питсу". А про научную деятельность первый раз слышу чтоб он ей занимался

0
вупсич пупсич

Да, она определенно заслуживает хейта. Но как же тяжело бороться с неопределимой силой своих фетишей и не возносить ее до богини.

-2
HellowRainbow

Чел, это обычная баба. Две ноги, две руки, две сиськи. Только что чердак протек

0
вупсич пупсич HellowRainbow

В этом то и дело. Обычная баба меня не привлечет.

0