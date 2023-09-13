Эмбер Херд показывала Илону Маску косплей на Ангела из Overwatch

Динамичный многопользовательский шутер, рассчитанный на сессионную игру. В нем игроки ведут сражения 6 на 6 и раскрывают способность действовать в команде. От четкого выполнения роли зависит исход боя.

А роли тут следующие: маневренный штурмовик, изобретательная защита, бесстрашный танк и рассудительная поддержка. Каждый персонаж без исключения требует максимального знания своих возможностей и индивидуального стиля игры.

Также использование ролей, да и тактика команды в целом, меняются в зависимости от выбранного режима: захват точек и сопровождение. В первом следует охранять или разгадывать тайны, сокрытые в храме Анибуса. В сопровождении нужно защитить или уничтожить устройство с ЭМИ, точкой передвижения которого станет Кингс Роу.