Разработчики Overwatch 2 не обеспокоены снижением числа игроков

Overwatch 2 подавала большие надежды благодаря популярности первой игры. Однако ряд решений, принятых Blizzard Entertainment, привел к тому, что FPS-игра была принята плохо и вызвала возмущение.
Спустя почти год после выхода игры Activision в своем недавнем финансовом отчете подтвердила, что после впечатляющего старта Overwatch 2 начала снижаться вовлеченность игроков и их расходы.
Хотя это и кажется тревожным, разработчики не слишком обеспокоены этой тенденцией.
Почему это важно: Крупнейшие франшизы Activision Blizzard, такие как Call of Duty, в течение последнего года демонстрировали стабильный рост и инвестиции. Однако этого нельзя сказать о Overwatch.
В беседе с IGN исполнительный продюсер Джаред Нойс заявил, что снижение интереса к игре во многом объясняется тем, что Overwatch 2 является бесплатной игрой.
Мы наблюдаем обычный прилив и отток игроков. Ни меня, ни команду ничего не беспокоит.
Ранее ожидалось, что обновление "Вторжение" вернет игроков в игру. Однако исполнительный продюсер утверждает, что на команду не оказывалось никакого давления в плане обеспечения нового уровня вовлеченности игроков.
Вместо этого команда сосредоточилась на выпуске разнообразного контента и обеспечении того, чтобы он соответствовал высоким ожиданиям игроков Overwatch.
Недавно Overwatch 2 была выпущена в Steam. Ожидалось, что этот запуск откроет игру для миллионов новых игроков, однако он обернулся серьезными последствиями.
После выхода игры на нее обрушились тысячи негативных отзывов. С тех пор Overwatch 2 получила звание игры с худшим рейтингом в Steam за все время, а игроки выражали недовольство невыполненными обещаниями Blizzard Entertainment в отношении PVE.
В результате в Steam игра получила менее 100 тыс. одновременных пользователей, что привело к разочарованию при запуске. Однако, учитывая, что исполнительный продюсер не слишком обеспокоен вовлеченностью игроков, этот неудачный запуск может не иметь большого значения для студии.
Ну так если бабло продолжает стабильно капать, конечно они не будут обеспокоены. У игры почти сотня тысяч отзывов и только 10% из них "положительные", однако Overwatch 2 на 7-м месте в чарте продаж STEAM. Игроки кидаются какашками в разработчиков, но при этом продолжают стабильно донатить. Вот из-за таких макак с одной извилиной игра продолжит тонуть в собственном кале, без нового глобального контента, но за то с новыми скинчиками на персонажей
В чарте она скорее всего потому, что она бесплатная и её все, кто хочет (или не хочет) влиться в ряды несогласных и оставить негативный отзыв. Но это может быть не точно.
Мем this is fine.
Сейчас около 30-50к в стиме играет (максимальный онлайн был 72к). Но дело даже не в этом, а в том, что для игры от такой большой компании это ужасный показатель. В том же апексе по выходным онлайн держится на отметке в 300-350к, в форточке около 500к, и в Валоранте (судя по тому, что игра постоянно в топе твича) думаю там с онлайном тоже все в порядке.
Не все же сразу побежали в стим, есть и те кто остался в баттелнет. Но соглашусь, онлайн даже если 50/50 не большой.
поверил
А чё им беспокоиться? Щас выдоят досуха остатки и офнут. Собственно опыт уже у них есть с ХотСом.
Пускай дальше пьют мочу. Пойду дальше в апекс, колду и фортнайт шмалять *GigaChad*
Поменял мочу на кал.
Все же есть какая-то несправедливость, что онлайн калл оф дьюти больше онлайна овервотча. В моей идеальной вселенной все наоборот
Разработчики Overwatch 2 не обеспокоены снижением числа игроков