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Overwatch 2 04.10.2022
4 368 оценок

Разработчики Overwatch 2 не обеспокоены снижением числа игроков

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butcher69
Новости

Overwatch 2 подавала большие надежды благодаря популярности первой игры. Однако ряд решений, принятых Blizzard Entertainment, привел к тому, что FPS-игра была принята плохо и вызвала возмущение.

Спустя почти год после выхода игры Activision в своем недавнем финансовом отчете подтвердила, что после впечатляющего старта Overwatch 2 начала снижаться вовлеченность игроков и их расходы.

Хотя это и кажется тревожным, разработчики не слишком обеспокоены этой тенденцией.

Почему это важно: Крупнейшие франшизы Activision Blizzard, такие как Call of Duty, в течение последнего года демонстрировали стабильный рост и инвестиции. Однако этого нельзя сказать о Overwatch.

В беседе с IGN исполнительный продюсер Джаред Нойс заявил, что снижение интереса к игре во многом объясняется тем, что Overwatch 2 является бесплатной игрой.

Мы наблюдаем обычный прилив и отток игроков. Ни меня, ни команду ничего не беспокоит.

Ранее ожидалось, что обновление "Вторжение" вернет игроков в игру. Однако исполнительный продюсер утверждает, что на команду не оказывалось никакого давления в плане обеспечения нового уровня вовлеченности игроков.

Вместо этого команда сосредоточилась на выпуске разнообразного контента и обеспечении того, чтобы он соответствовал высоким ожиданиям игроков Overwatch.

Недавно Overwatch 2 была выпущена в Steam. Ожидалось, что этот запуск откроет игру для миллионов новых игроков, однако он обернулся серьезными последствиями.

После выхода игры на нее обрушились тысячи негативных отзывов. С тех пор Overwatch 2 получила звание игры с худшим рейтингом в Steam за все время, а игроки выражали недовольство невыполненными обещаниями Blizzard Entertainment в отношении PVE.

В результате в Steam игра получила менее 100 тыс. одновременных пользователей, что привело к разочарованию при запуске. Однако, учитывая, что исполнительный продюсер не слишком обеспокоен вовлеченностью игроков, этот неудачный запуск может не иметь большого значения для студии.

-20
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
HovArtS

Ну так если бабло продолжает стабильно капать, конечно они не будут обеспокоены. У игры почти сотня тысяч отзывов и только 10% из них "положительные", однако Overwatch 2 на 7-м месте в чарте продаж STEAM. Игроки кидаются какашками в разработчиков, но при этом продолжают стабильно донатить. Вот из-за таких макак с одной извилиной игра продолжит тонуть в собственном кале, без нового глобального контента, но за то с новыми скинчиками на персонажей

7
MiracetteNytten

В чарте она скорее всего потому, что она бесплатная и её все, кто хочет (или не хочет) влиться в ряды несогласных и оставить негативный отзыв. Но это может быть не точно.

0
Кей Овальд

Мем this is fine.

1
Baterflue
2
Solstice

Сейчас около 30-50к в стиме играет (максимальный онлайн был 72к). Но дело даже не в этом, а в том, что для игры от такой большой компании это ужасный показатель. В том же апексе по выходным онлайн держится на отметке в 300-350к, в форточке около 500к, и в Валоранте (судя по тому, что игра постоянно в топе твича) думаю там с онлайном тоже все в порядке.

1
Niphestotel

Не все же сразу побежали в стим, есть и те кто остался в баттелнет. Но соглашусь, онлайн даже если 50/50 не большой.

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

поверил

0
wianewa

А чё им беспокоиться? Щас выдоят досуха остатки и офнут. Собственно опыт уже у них есть с ХотСом.

0
Trinity_ExDeath

Пускай дальше пьют мочу. Пойду дальше в апекс, колду и фортнайт шмалять *GigaChad*

0
MiracetteNytten

Поменял мочу на кал.

0
Stalker608

Все же есть какая-то несправедливость, что онлайн калл оф дьюти больше онлайна овервотча. В моей идеальной вселенной все наоборот

0
Евгений Кондратенко

Разработчики Overwatch 2 не обеспокоены снижением числа игроков

0