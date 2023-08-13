Разработчики Overwatch 2 не обеспокоены снижением числа игроков ©

Overwatch 2 подавала большие надежды благодаря популярности первой игры. Однако ряд решений, принятых Blizzard Entertainment, привел к тому, что FPS-игра была принята плохо и вызвала возмущение.

Спустя почти год после выхода игры Activision в своем недавнем финансовом отчете подтвердила, что после впечатляющего старта Overwatch 2 начала снижаться вовлеченность игроков и их расходы.

Хотя это и кажется тревожным, разработчики не слишком обеспокоены этой тенденцией.

Почему это важно: Крупнейшие франшизы Activision Blizzard, такие как Call of Duty, в течение последнего года демонстрировали стабильный рост и инвестиции. Однако этого нельзя сказать о Overwatch.

В беседе с IGN исполнительный продюсер Джаред Нойс заявил, что снижение интереса к игре во многом объясняется тем, что Overwatch 2 является бесплатной игрой.

Мы наблюдаем обычный прилив и отток игроков. Ни меня, ни команду ничего не беспокоит.

Ранее ожидалось, что обновление "Вторжение" вернет игроков в игру. Однако исполнительный продюсер утверждает, что на команду не оказывалось никакого давления в плане обеспечения нового уровня вовлеченности игроков.

Вместо этого команда сосредоточилась на выпуске разнообразного контента и обеспечении того, чтобы он соответствовал высоким ожиданиям игроков Overwatch.

Недавно Overwatch 2 была выпущена в Steam. Ожидалось, что этот запуск откроет игру для миллионов новых игроков, однако он обернулся серьезными последствиями.

После выхода игры на нее обрушились тысячи негативных отзывов. С тех пор Overwatch 2 получила звание игры с худшим рейтингом в Steam за все время, а игроки выражали недовольство невыполненными обещаниями Blizzard Entertainment в отношении PVE.

В результате в Steam игра получила менее 100 тыс. одновременных пользователей, что привело к разочарованию при запуске. Однако, учитывая, что исполнительный продюсер не слишком обеспокоен вовлеченностью игроков, этот неудачный запуск может не иметь большого значения для студии.