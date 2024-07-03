Разработчики Palworld просят фанатов воздержаться от активной защиты игры

Недавнее крупное обновление Palworld, добавившее новый остров Сакурадзима, вызвало всплеск активности игроков в Steam. Однако вместе с возросшим интересом к игре обострились и дискуссии в социальных сетях, побудившие разработчиков обратиться к сообществу.
Комьюнити-менеджер студии Pocketpair выступил с заявлением, призывая фанатов не тратить время и энергию на защиту игры в онлайн-спорах.
«Пожалуйста, перестаньте вестись на дискуссии о количестве игроков в Discord, Twitter и Reddit», — обратился он к пользователям, подчеркнув, что большинство провокационных постов создаются ботами или СМИ исключительно для привлечения внимания.
Также разработчик отметил естественность колебаний числа активных игроков:
«В Palworld было 2 миллиона игроков, потом 15 тысяч, сейчас 140 тысяч... не стоит из-за этого злиться. Через несколько недель число снова уменьшится, а при следующем крупном обновлении — возрастёт. Так это работает».
Помимо этого, особое внимание в обращении уделено призыву игнорировать негативные тенденции в игровом сообществе.
«Не позволяйте этой постоянной культуре геймеров, которая стремится очернить каждую игру, втягивать вас в споры, ссоры и бессмысленные псевдоконсольные войны», — советует представитель Pocketpair, призывая игроков сосредоточиться на том, что им действительно нравится.
В любом случае, несмотря на споры, Palworld продолжает пользоваться популярностью среди игроков. Игра сохраняет высокий рейтинг в Steam, где 90% отзывов остаются положительными. Более того, до 11 июля у геймеров есть возможность приобрести Palworld со скидкой за 825 рублей в рамках летней распродажи.
> этой постоянной культуре геймеров, которая стремится очернить каждую игру
Нет, не каждой. И это комьюнити меренджер? // Александр Ковалёв