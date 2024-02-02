Создатели Palworld рассказали о стремительно растущих расходах на серверы

Palworld - чрезвычайно успешная игра, но успех может иметь довольно высокую цену, о чем сегодня сообщила компания Pocketpair.
В связи с этим давайте начнем с того, чего так долго ждали многие игроки. Новое обновление под номером v0.1.1.3 было выпущено для версии игры для Xbox и Windows Store, включая Game Pass. Изменения те же самые, что мы видели вчера для Steam.
Еще одна интересная деталь об игре, о которой я говорил выше, заключается в том, что генеральный директор Pocketpair Такуро Мизобе обратился к X (бывший Twitter), чтобы упомянуть о расходах на серверы, которые компания вынуждена нести.
Как оказалось, они составляют 70,53 миллиона иен за месяц. Это около 44 млн рублей по текущему курсу. Расходы выросли на 359 % по сравнению с предыдущим месяцем, что, очевидно, связано с использованием сервера, которое значительно возросло после выхода игры.
Господин Мизобе (в шутку) задается вопросом, не приведут ли такие огромные расходы компанию к банкротству.
Увеличение расходов на серверы не должно удивлять, учитывая, что Palworld насчитывает 19 миллионов пользователей, из которых 12 миллионов в Steam и 7 миллионов на Xbox. Хотя ситуация немного успокоилась, пиковое количество одновременных игроков достигло 2,1 миллиона в Steam (по данным сайта мониторинга SteamDB) и почти 3 миллионов на Xbox.
В настоящее время Palworld доступна на PC и Xbox, а также по программе Game Pass. Если вы хотите узнать больше о причинах ее стремительного успеха, читайте наше практическое превью.
В настоящее время игра находится в раннем доступе, но Pocketpair уже раскрыла обширные планы по добавлению новых функций и контента по мере разработки. При этом разработчик также пообещал в первую очередь сосредоточиться на основных проблемах.
Так, выпущу ка я игру которая будет максимально хайпова, буду на ней зарабатывать миллиарды, но платить за сервера миллионы я не буду. Значит пора банкротиться
А о возросших доходах джентльмены предпочитают не упоминать?
Нытье какое то
Вот хоть убей - но как это можно выпускать так игру, что она продается писец как успешно, но при этом на её поддержание тратиться ещё больше денег? Что за бред?