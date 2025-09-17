ЧАТ ИГРЫ
Panzer Dragoon 2 Zwei TBA
Экшен, Шутер, От третьего лица
5.6 17 оценок

Системные требования Panzer Dragoon Zwei: Remake невероятно низкие

KoRnEr KoRnEr

Panzer Dragoon Zwei: Remake обзавелась страницей в Steam и официальными системными требованиями для ПК. Более того, системные требования игры достаточно низкие, чтобы гарантировать её стабильную работу на большинстве игровых ПК.

Panzer Dragoon 2 Zwei: Remake выйдет на PS5, Xbox, Switch и PC - первые детали и скриншоты

Этот ремейк стремится повторить стиль оригинала, предлагая при этом значительно улучшенную графику. Ремейк стремится сохранить верность оригиналу, предлагая как классические, так и современные варианты управления для пуристов и новичков соответственно. Игроки также смогут насладиться новым режимом «Ящик Пандоры», который открывает новые игровые возможности, модификации и варианты заданий после завершения основной кампании.

Примерьте на себя роль Жана Жака Ланди, молодого наездника, который вместе со своим необыкновенным спутником — драконом по имени Лаги — отправляется в опасное путешествие, полное сражений, открытий и тайн древних цивилизаций. Геймплей по-прежнему остаётся классическим рельсовым шутером: динамичные бои, где вы уничтожаете врагов как пистолетом Ланди, так и разрушительными лазерами Лаги. Благодаря «Атаке берсерка» даже самые сложные сражения могут обернуться вам на пользу.

Panzer Dragoon Zwei: Remake сможет работать на ПК с видеокартами вплоть до GTX 970 от Nvidia. Это видеокарта 2014 года. Рекомендуемая видеокарта для игры — GTX 1660 от Nvidia, видеокарта среднего класса, выпущенная в 2019 году. Проще говоря, ПК-геймеры с хоть какой-то современной техникой должны без проблем запустить эту игру. Приятно слышать это, учитывая низкую производительность последних ПК-релизов например, Borderlands 4.

Ремейк Panzer Dragoon 2 Zwei против оригинала - сравнение графики

Минимум:

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-2200 (или эквивалент)
  • Память: 8 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 970 (или эквивалент)
  • Хранилище: 14 ГБ свободного места

Рекомендуется:

  • ОС: Windows 10/11
  • Процессор: AMD Ryzen 5 3600 (или эквивалент)
  • Память: 16 ГБ ОЗУ
  • Графика: NVIDIA GTX 1660 Super (или эквивалент)
  • Хранилище: 14 ГБ свободного места

Точная дата выхода игры пока неизвестна.

Комментарии:  5
Голубая Лагуна

Вы графику видели в игре? Я бы сказал, что требование завышенные даже.

4
SaDaR

ахахах, в соседней новости все удивляются требованию в 64 гига ОЗУ. А тут 16 просят за ТАКОЕ:)

3
ОгурчикЮрец

Так там нет ни чего что бы требовало сильное железо, и то как будто высокие для такой графики.

1
kotasha

Эта шутка да ? там графика уровня пс2 эта вы называете низкие требования лол.

1
Nodas

И ? В реках карта 6 летней давности, и память вообще 10 летней, так что да низкие

