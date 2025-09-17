Системные требования Panzer Dragoon Zwei: Remake невероятно низкие

Panzer Dragoon Zwei: Remake обзавелась страницей в Steam и официальными системными требованиями для ПК. Более того, системные требования игры достаточно низкие, чтобы гарантировать её стабильную работу на большинстве игровых ПК.

Этот ремейк стремится повторить стиль оригинала, предлагая при этом значительно улучшенную графику. Ремейк стремится сохранить верность оригиналу, предлагая как классические, так и современные варианты управления для пуристов и новичков соответственно. Игроки также смогут насладиться новым режимом «Ящик Пандоры», который открывает новые игровые возможности, модификации и варианты заданий после завершения основной кампании.

Примерьте на себя роль Жана Жака Ланди, молодого наездника, который вместе со своим необыкновенным спутником — драконом по имени Лаги — отправляется в опасное путешествие, полное сражений, открытий и тайн древних цивилизаций. Геймплей по-прежнему остаётся классическим рельсовым шутером: динамичные бои, где вы уничтожаете врагов как пистолетом Ланди, так и разрушительными лазерами Лаги. Благодаря «Атаке берсерка» даже самые сложные сражения могут обернуться вам на пользу.

Panzer Dragoon Zwei: Remake сможет работать на ПК с видеокартами вплоть до GTX 970 от Nvidia. Это видеокарта 2014 года. Рекомендуемая видеокарта для игры — GTX 1660 от Nvidia, видеокарта среднего класса, выпущенная в 2019 году. Проще говоря, ПК-геймеры с хоть какой-то современной техникой должны без проблем запустить эту игру. Приятно слышать это, учитывая низкую производительность последних ПК-релизов например, Borderlands 4.

Минимум:

ОС: Windows 10/11

Процессор: Intel Core i5-2200 (или эквивалент)

Память: 8 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GTX 970 (или эквивалент)

Хранилище: 14 ГБ свободного места

Рекомендуется:

ОС: Windows 10/11

Процессор: AMD Ryzen 5 3600 (или эквивалент)

Память: 16 ГБ ОЗУ

Графика: NVIDIA GTX 1660 Super (или эквивалент)

Хранилище: 14 ГБ свободного места

Точная дата выхода игры пока неизвестна.