Party Animals выбирается из производственного ада - представлен новый геймплейный трейлер ©

Party Animals должна была сгинуть в "производственном аду". К счастью, похоже, что игра, которая дебютирует на Xbox Game Pass, будет запущена в этом году, после долгой задержки.

Студия, ответственная за Party Animals, столкнулась со значительными проблемами, о которых мы писали в мае 2022 года. Игра напомнила о себе только сейчас, с анонсом о том, что в день релиза игра получит поддержку технологии NVIDIA DLSS 2.

Стоит напомнить, что Party Animals попадет в библиотеку Xbox Game Pass в день запуска. Игра, которая разрабатывается для PC, XSX и XOne и должна была выйти на рынок в 2022 году, впервые была анонсирована во время Xbox & Bethesda Showcase в июне 2021 года.