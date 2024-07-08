Создатели Payday 3 ставят обновления на паузу ради "заслуженного отдыха"

После непростого старта и месяцев интенсивной работы над улучшением Payday 3, студия Starbreeze решила взять паузу в разработке. Команда объявила о временной приостановке выпуска обновлений в июле, чтобы набраться сил перед реализацией амбициозных планов на ближайшие месяцы.
Выпущенная в сентябре прошлого года, Payday 3 столкнулась с техническими трудностями и неоднозначной реакцией фанатов на изменения в геймплее. Это привело к резкому падению онлайна, который в какой-то момент оказался даже ниже, чем у предшественницы — Payday 2.
Несмотря на сложности, разработчики не опустили руки. Последние месяцы ознаменовались выходом ряда патчей и контентных обновлений. Особенно тепло игроки встретили второе платное DLC "Boys in Blue", релиз которого состоялся в конце июня. Это дополнение помогло игре немного увеличить показатели онлайна за последнее время.
Теперь команда Starbreeze готовится к новому рывку. По словам разработчиков, после напряжённой работы над улучшением игры и созданием нового контента, пришло время для заслуженного отдыха. Однако это не означает, что студия планирует почивать на лаврах.
Уже в августе и сентябре игроков ждут два масштабных обновления. В планах выпуск двух DLC, бесплатного ограбления и, как интригующе намекнули разработчики, «кое-что ещё». Похоже, что команда Starbreeze намерена использовать этот перерыв с максимальной эффективностью, чтобы вернуться с новыми силами и порадовать фанатов серии свежим контентом.
Остаётся надеяться, что этот творческий тайм-аут поможет разработчикам не только восстановить силы, но и переосмыслить стратегию развития игры.
То есть они сделали малоиграбельную шляпу и выдохлись? ай молодцы.
И отдых "заслужили". Такая вот наглость, да // Александр Ковалёв
Я тут недавно открыл для себя Crime City, он где-то на уровне второго Пей Дея, но уровень веселья там значительно выше чем в распиаренном третьем.
Crime City ничем не отличается от PD3, движок игры тот же, стрельба идентичная, локации только разные.
Они приняли неизбежный факт
Фууух ну самое время отдохнуть🙏 // Глеб Громов
// Глеб Громов
ничего не сделали - заслужили отдых. Самонадеянно.
dolboebi должны до сентября два (2) ДЛС еще,а они "устали"...
сочувствую обладателям супер издания\предзаказов // Алексей Алексеев