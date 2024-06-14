Композиторы Perfect Dark не участвуют в работе над новым перезапуском

Эта игра, созданная студией The Initiative под руководством и с благословения оригинальных разработчиков из Rare, представляет собой перезагрузку одноимённой серии, предлагая совершенно новую историю и вселенную, вдохновлённую элементами первых двух игр.

Действие разворачивается в мрачном будущем, где Земля пострадала от серии глобальных экологических катастроф, известных как «Каскад». Целые регионы стали негостеприимными для жизни, а экосистемы оказались на грани коллапса. В этом хаотичном мире гиперкорпорация Core Mantis разрабатывает революционное решение — The GEN Network, которое восстанавливает экологический баланс. Именно после этого появляется высокотехнологичный город Каир, изолированный от враждебной внешней среды.

Игроки возьмут на себя роль Джоанны Дарк, элитного агента корпорации DataDyne, которая отправляется в Каир, чтобы выследить самого разыскиваемого преступника в мире, Дэниела Каррингтона. По мере развития сюжета Джоанна раскроет тайны, скрывающиеся за технологическими прорывами, которые могут угрожать жизни миллионов людей. Однако вскоре в игру вступают и другие гиперкорпорации, преследующие свои собственные интересы, и не всё так просто, как кажется на первый взгляд.

Perfect Dark предлагает уникальный взгляд на опыт секретного агента, сочетая элементы шутеров от первого лица, иммерсивных симуляторов и стелс-экшенов в единое целое. Игроки смогут использовать различные инструменты, гаджеты и способности для достижения целей, находя творческие решения поставленных задач. Интуитивно понятная система передвижения, разнообразная боевая система, включающая как ближний бой, так и использование оружия, а также продвинутая стелс-механика позволят каждому игроку найти свой собственный стиль прохождения.

Выбор Каира в качестве основного места действия добавляет свежий и интригующий контрапункт к традиционным историям о секретных агентах. Древний и современный Египет часто появляются в медиа, но взгляд на страну из ближайшего будущего предлагает нечто действительно новое.