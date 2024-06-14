Композиторы Perfect Dark не участвуют в работе над новым перезапуском

Новая часть серии Perfect Dark, представленная на Xbox Games Showcase, не будет иметь саундтрека от Гранта Киркхопа, композитора оригинальной игры.
Киркхоп сообщил в Twitter: "Я бы с удовольствием записал музыку для новой Perfect Dark, но, увы, этому не суждено случиться." Он также упомянул, что сделал демо-запись для саундтрека, "но, они выбрали кого-то другого".
Отсутствие Киркхопа в новой Perfect Dark разочаровывает, но неудивительно. В команде разработчиков нет никого, кто работал над прошлыми играми серии. Многие ветераны Rare покинули компанию и основали Playtonic несколько лет назад, а новую игру создаёт даже не нынешняя команда Rare, - Perfect Dark — это совместная работа The Initiative и Crystal Dynamics.
Причины неучастия Киркхопа неизвестны. Возможно, разработчики (и Xbox) хотели выбрать новое направление.
Дэвид Клайник, другой композитор оригинальной игры, также не будет участвовать в работе над новым саундтреком, но "скорее всего, сделает ремикс". На данный момент неизвестно, кто напишет музыку для новой Perfect Dark.
Киркхоп имеет большой опыт в индустрии видеоигр. Он работал над несколькими самыми известными играми Rare, включая Banjo-Kazooie, Blast Corps и GoldenEye 007. В последнее время он работал над играми Mario + Rabbids, а также над серией Yooka-Laylee.
Ремастер Yooka-Laylee был анонсирован ранее в этом месяце, и Playtonic намекнула, что в нём может появиться обновлённая версия Yooka Rap Киркхопа из предыдущей игры.