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Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.2 186 оценок

Дату релиза Phantom Blade Zero назовут в этом году

monk70 monk70

Phantom Blade Zero недавно получила новый геймплейный ролик. Хотя у этой долгожданной экшен-игры пока нет установленной даты выхода, разработчики заявили, что она будет анонсирована в 2025 году. В сообщении в видео говорится: «Дата выхода будет объявлена в 2025 году».

Целый час геймплея Phantom Blade Zero с презентации ChinaJoy 2025

Однако в заявлении не уточняется, выйдет ли игра позже в этом году или уже в 2026 году. Сообщество ожидает, что анонс состоится во время Gamescom 2025 или The Game Awards 2025, которое, традиционно проводимого в конце года.

Ранее ходили слухи, что Phantom Blade Zero может выйти только в 2026 году. В одном из сообщений предполагалось, что релиз состоится осенью следующего года, в период с сентября по декабрь.

Phantom Blade Zero разрабатывается для ПК и PlayStation 5.

30
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Очередная нудная беготня с поисками проходов в однообразном окружении // Чёрный Пласч

8
Пользователь ВКонтакте

// Vengel Bryde

5
AlluringJake

Пускай в 26 выходит, в этом году есть во что поиграть.

2
Snake Snaake Snaaaaaake

бояре в ожидании оптимизации

1
AlluringJake

Боёвка очень крутая, стиль тоже, очень жду!

1
Пользователь ВКонтакте

очередной сасалик? // Илья Прохоров

Комментарий удален
Mersedy Xstranger

Игра ещё не вышла, а ты уже утверждаешь, что она лучше вуконга и вучанга. Ты из тех, кто судит об играх сугубо по их трейлерам?

2
создатель русского репа Mersedy

Там уже минут 30 геймплея выложили, и пока что кал

KindredDayton

Значит это кому-нибудь нужно