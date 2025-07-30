Дату релиза Phantom Blade Zero назовут в этом году

Phantom Blade Zero недавно получила новый геймплейный ролик. Хотя у этой долгожданной экшен-игры пока нет установленной даты выхода, разработчики заявили, что она будет анонсирована в 2025 году. В сообщении в видео говорится: «Дата выхода будет объявлена в 2025 году».

Однако в заявлении не уточняется, выйдет ли игра позже в этом году или уже в 2026 году. Сообщество ожидает, что анонс состоится во время Gamescom 2025 или The Game Awards 2025, которое, традиционно проводимого в конце года.

Ранее ходили слухи, что Phantom Blade Zero может выйти только в 2026 году. В одном из сообщений предполагалось, что релиз состоится осенью следующего года, в период с сентября по декабрь.

Phantom Blade Zero разрабатывается для ПК и PlayStation 5.