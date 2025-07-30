Дату релиза Phantom Blade Zero назовут в этом году

Phantom Blade Zero недавно получила новый геймплейный ролик. Хотя у этой долгожданной экшен-игры пока нет установленной даты выхода, разработчики заявили, что она будет анонсирована в 2025 году. В сообщении в видео говорится: «Дата выхода будет объявлена в 2025 году».
Однако в заявлении не уточняется, выйдет ли игра позже в этом году или уже в 2026 году. Сообщество ожидает, что анонс состоится во время Gamescom 2025 или The Game Awards 2025, которое, традиционно проводимого в конце года.
Ранее ходили слухи, что Phantom Blade Zero может выйти только в 2026 году. В одном из сообщений предполагалось, что релиз состоится осенью следующего года, в период с сентября по декабрь.
Phantom Blade Zero разрабатывается для ПК и PlayStation 5.
Очередная нудная беготня с поисками проходов в однообразном окружении // Чёрный Пласч
// Vengel Bryde
Пускай в 26 выходит, в этом году есть во что поиграть.
бояре в ожидании оптимизации
Боёвка очень крутая, стиль тоже, очень жду!
очередной сасалик? // Илья Прохоров
Игра ещё не вышла, а ты уже утверждаешь, что она лучше вуконга и вучанга. Ты из тех, кто судит об играх сугубо по их трейлерам?
Там уже минут 30 геймплея выложили, и пока что кал
Значит это кому-нибудь нужно