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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.2 139 оценок

Стала известна предполагаемая дата запуска Phantom Blade Zero

butcher69
Новости

YouTube-блогер JorRaptor в своем видео с геймплеем демо-версии Phantom Blade Zero поделился информацией о том, что разработчики планируют запуск проекта к осени 2026 года.

S-Game показала 14 минут геймплея из Phantom Blade Zero с выставки ChinaJoy 2024

Главной причиной задержки стала тщательная проработка боевой системы. Разработчики сосредоточили свои усилия на создании глубокой и захватывающей механики боя, что и продемонстрировали в многочисленных демоверсиях. Однако нарративная составляющая игры пока не достигла желаемого уровня.

Карта в Phantom Blade Zero бесшовная, нелинейная "как в играх Souls до Elden Ring"

Команда посчитала необходимым уделить больше времени развитию сюжета и других аспектов игры, чтобы создать действительно выдающийся продукт. Таким образом, потенциальное решение перенести релиз было принято в пользу качества и долгосрочного успеха проекта.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
DizzyingNefarious

Пусть работают ребятки,главное чтоб получилась годнота!

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