Стала известна предполагаемая дата запуска Phantom Blade Zero

YouTube-блогер JorRaptor в своем видео с геймплеем демо-версии Phantom Blade Zero поделился информацией о том, что разработчики планируют запуск проекта к осени 2026 года.

Главной причиной задержки стала тщательная проработка боевой системы. Разработчики сосредоточили свои усилия на создании глубокой и захватывающей механики боя, что и продемонстрировали в многочисленных демоверсиях. Однако нарративная составляющая игры пока не достигла желаемого уровня.

Команда посчитала необходимым уделить больше времени развитию сюжета и других аспектов игры, чтобы создать действительно выдающийся продукт. Таким образом, потенциальное решение перенести релиз было принято в пользу качества и долгосрочного успеха проекта.