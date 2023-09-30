Демо-версия Phantom Fury стала доступна для ПК

Демо-версия шутера от первого лица Phantom Fury, вдохновленного роуд-муви, стала доступна для ПК в Steam, объявили издатель 3D Realms и разработчик Slipgate Ironworks.
Действие происходит через много лет после ее боя с Джадусом Хескелем. Шелли «Бомба» Харрисон просыпается в новом мире, вытащенная из комы по приказу старого коллеги, с новой бионической рукой.
Получив задание найти очень опасный артефакт, легендарное Ядро Демона, Шелли отправляется в напряженное путешествие по США, пытаясь преодолеть собственное прошлое, чтобы спасти будущее человечества.
Phantom Fury находится в разработке для PlayStation 5, Xbox Series, Switch и ПК (Steam). Дата релиза пока не объявлена.
Phantom Liberty at home:
Ion Fury еще была сносной пародией на дюка, а тут даже вайба 90х не осталось. лучше бы дату Aftershock озвучили.
Как блин её скачать то ?!
очередной кал трешак, раньше демки выходили чтоб интерес подогреть а тут ваще не понятно для чего.. чтоб типа убедиться чта трешак есть трешак чтоль ? на лице стрымеров смотреть и жалко и смищно, талантливые актеры делают вид что в кал этот интересно играть , все равно что в него наступить но делать вид что эт ты в шенель номер 5 окунулся xD просто цирк а не индустрия , взрослые дяди решили дурачков без опыта на бабки ошкурить