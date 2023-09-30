Демо-версия Phantom Fury стала доступна для ПК

Сиквел ретро-шутера Ion Fury, в котором вы снова берёте на себя роль Шелли «Бомбы» Харрисон. Героиня была выведена из комы с новой протезной рукой и получила опасное поручение — найти опасный артефакт «Ядро Демона», который не должен попасть в руки злодеев, иначе весь мир будет уничтожен.

Вы отправитесь в путешествие по Америке и посетите самые разные локации: от грязных мотелей Альбукерке до тёмных переулков Чикаго.

Во время этого приключения вы можете пользоваться более 20 видами оружия, каждое из которых имеет свои особенности и эффекты. Например, вы можете кидать во врагов бомбы-шары для боулинга, замораживать их электрической пеной или запускать в них дроны. Вам придётся применять всю свою сноровку и мастерство, чтобы справиться с огромным количеством противников: киборгами, мутантами, солдатами и другими негодяями.