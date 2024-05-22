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Pioner 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.5 455 оценок

Несколько свежих скриншотов отечественного ММО-шутера PIONER с уникальным оружием

Gutsz
Новости

Российские разработчики из студии GFA Games продолжают дразнить игроков своим потенциально интересным постапокалиптическим миром в PIONER. В этом масштабном многопользовательском онлайн-шутере на каждом углу могут поджидать смертельные опасности, и отличным решением против них будет убойный самострел с разрывными пулями. Новые скриншоты игры как раз знакомят нас с этим мощным видом оружия, который здесь именуется "Орк".

Берите Орка и уничтожайте всё на своём пути! В мире PIONER вам не обойтись без хорошего снаряжения, иначе вам крышка.

Согласно оригинальной истории PIONER, самострел "Орк" был создан уже в поздний период постапокалипсиса, когда человечество освоилось в новых сложных условиях выживания на Земле. Это оружие было разработано мастерами-оружейниками Конгломерата, которые учли опасности окружающей среды и оснастили его разрывными пулями.

Шутер PIONER всё ещё находится в разработке для ПК, и его дата релиза пока остаётся неизвестной. Ранее ходили слухи о том, что проект выйдет во второй половине 2024 года, однако разработчики игры не спешат подтверждать эту информацию. Вероятно, отечественный ММО-шутер ещё придётся подождать, но зато игру ждёт глобальный запуск во всём мире.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Perseus_33

такими темпами перенесут на 2025

7
Rаyden

Да вы, батенька, оптимист!

0
shurasick876

Сурвариум 2.0

0
KatabaticThule

получиться как всегда....

-1
шестиорка

Жесть.

-1
Egik81

Улыбнуло. Особенно про глобальный запуск во всем мире. Для галочки может и будет но не более по мне. Может кто поможет назват отечественный ММО которая выстрелила в недавнем прошлом. Засилие китайских и корейских ММО и то кое-как сдерживается на западе своим поделками. Как и обратное что западные поделки на этих рынках зажаты местными. По мне в итоге выйдет средненький аналог китайской ММО не более.

-3
Perseus_33

10 лет назад сталкер онлайн МОГЛА БЫ выстрелить, если бы разрабы не оказались полными мудаками

8
ZAUSA Perseus_33

Почему же другие, которые "не дураки" не выпустили свой "Сталкер онлайн"?

0
Perseus_33 ZAUSA

потому же, почему разработка игр в снг мертва уже очень давно

-1
ZAUSA Perseus_33

А может потому, что получился бы какой-нибудь выживач типа Rust, DayZ?

1
Perseus_33 ZAUSA

дерьмо уровня раст или дейзи

0
HUNTER6800

она повторит судьбу сталкера с вечными переносами

-3
KoolCrash

А я говорил что не выйдет она

-5
Rams pg

Очередная смута...

-5
Evil in the flеsh

Уже поиграл?

1