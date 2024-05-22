Несколько свежих скриншотов отечественного ММО-шутера PIONER с уникальным оружием

Российские разработчики из студии GFA Games продолжают дразнить игроков своим потенциально интересным постапокалиптическим миром в PIONER. В этом масштабном многопользовательском онлайн-шутере на каждом углу могут поджидать смертельные опасности, и отличным решением против них будет убойный самострел с разрывными пулями. Новые скриншоты игры как раз знакомят нас с этим мощным видом оружия, который здесь именуется "Орк".
Берите Орка и уничтожайте всё на своём пути! В мире PIONER вам не обойтись без хорошего снаряжения, иначе вам крышка.
Согласно оригинальной истории PIONER, самострел "Орк" был создан уже в поздний период постапокалипсиса, когда человечество освоилось в новых сложных условиях выживания на Земле. Это оружие было разработано мастерами-оружейниками Конгломерата, которые учли опасности окружающей среды и оснастили его разрывными пулями.
Шутер PIONER всё ещё находится в разработке для ПК, и его дата релиза пока остаётся неизвестной. Ранее ходили слухи о том, что проект выйдет во второй половине 2024 года, однако разработчики игры не спешат подтверждать эту информацию. Вероятно, отечественный ММО-шутер ещё придётся подождать, но зато игру ждёт глобальный запуск во всём мире.
такими темпами перенесут на 2025
Да вы, батенька, оптимист!
Сурвариум 2.0
получиться как всегда....
Жесть.
Улыбнуло. Особенно про глобальный запуск во всем мире. Для галочки может и будет но не более по мне. Может кто поможет назват отечественный ММО которая выстрелила в недавнем прошлом. Засилие китайских и корейских ММО и то кое-как сдерживается на западе своим поделками. Как и обратное что западные поделки на этих рынках зажаты местными. По мне в итоге выйдет средненький аналог китайской ММО не более.
10 лет назад сталкер онлайн МОГЛА БЫ выстрелить, если бы разрабы не оказались полными мудаками
Почему же другие, которые "не дураки" не выпустили свой "Сталкер онлайн"?
потому же, почему разработка игр в снг мертва уже очень давно
А может потому, что получился бы какой-нибудь выживач типа Rust, DayZ?
дерьмо уровня раст или дейзи
она повторит судьбу сталкера с вечными переносами
А я говорил что не выйдет она
Очередная смута...
Уже поиграл?