Pioner 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Выживание, MMO, От первого лица, Постапокалипсис
7.2 684 оценки

В PIONER представили загадочных латников - новых врагов в мире игры

IKarasik IKarasik

Авторы российского MMO-шутера PIONER опубликовали свежий тизер, представив новую группировку противников — таинственных латников.

По лору игры, эти бойцы появляются на острове всё чаще. Они малоразговорчивы, действуют шаблонно и вооружены по последнему слову техники. Те, кому довелось увидеть латников в деле, утверждают, что они безжалостно охотятся на рейдеров и наёмников, не щадя никого на пути к своей цели.

«Они вырезают целые лагеря, невзирая на любые жертвы, для них важно исполнить свой потаённый замысел, даже если в перестрелке погибнет невинный», — говорится в описании.

Какая именно миссия у латников и зачем они сопровождают агентов — остаётся загадкой. Разработчики обещают, что в скором времени игроки смогут познакомиться с ними ближе.

Комментарии:  8
TYTAHXAMOН

Я и забыл уже про это дерьмо

8
Пользователь ВКонтакте

В ноябре, оказывается, столько всего интересного выйдет, очень жду ноябрь! 😊😊 // Oleg Smirnov

4
Onzis

не спасбо, после демки нет доверия, игра релизнится мертвой

3
Barred

"Ну че, народ, погнали на ..."

Вообще игра выглядит уж очень вср*то. Тоже думаю, что онлайн будет полтора разраба.

3
Космический Костыль

а загадочную дату релиза не добавят?

1
WerGC

мне З.А.Й.Ц.А хватило

1
Grentari

P.S для не очень умных, это вылитые анклавовцы.

LexxSentano

та помоему никто уже, почти, и не сомневается, что кроме как копипастить чужое эти рукожопы ничего не умеют