В PIONER представили загадочных латников - новых врагов в мире игры

Авторы российского MMO-шутера PIONER опубликовали свежий тизер, представив новую группировку противников — таинственных латников.
По лору игры, эти бойцы появляются на острове всё чаще. Они малоразговорчивы, действуют шаблонно и вооружены по последнему слову техники. Те, кому довелось увидеть латников в деле, утверждают, что они безжалостно охотятся на рейдеров и наёмников, не щадя никого на пути к своей цели.
«Они вырезают целые лагеря, невзирая на любые жертвы, для них важно исполнить свой потаённый замысел, даже если в перестрелке погибнет невинный», — говорится в описании.
Какая именно миссия у латников и зачем они сопровождают агентов — остаётся загадкой. Разработчики обещают, что в скором времени игроки смогут познакомиться с ними ближе.
Я и забыл уже про это дерьмо
В ноябре, оказывается, столько всего интересного выйдет, очень жду ноябрь! 😊😊 // Oleg Smirnov
не спасбо, после демки нет доверия, игра релизнится мертвой
"Ну че, народ, погнали на ..."
Вообще игра выглядит уж очень вср*то. Тоже думаю, что онлайн будет полтора разраба.
а загадочную дату релиза не добавят?
мне З.А.Й.Ц.А хватило
P.S для не очень умных, это вылитые анклавовцы.
та помоему никто уже, почти, и не сомневается, что кроме как копипастить чужое эти рукожопы ничего не умеют