В PIONER представили загадочных латников - новых врагов в мире игры

Авторы российского MMO-шутера PIONER опубликовали свежий тизер, представив новую группировку противников — таинственных латников.

По лору игры, эти бойцы появляются на острове всё чаще. Они малоразговорчивы, действуют шаблонно и вооружены по последнему слову техники. Те, кому довелось увидеть латников в деле, утверждают, что они безжалостно охотятся на рейдеров и наёмников, не щадя никого на пути к своей цели.

«Они вырезают целые лагеря, невзирая на любые жертвы, для них важно исполнить свой потаённый замысел, даже если в перестрелке погибнет невинный», — говорится в описании.

Какая именно миссия у латников и зачем они сопровождают агентов — остаётся загадкой. Разработчики обещают, что в скором времени игроки смогут познакомиться с ними ближе.